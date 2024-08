Kreuzfahrt: Schon wieder! Dreiste Aida-Gäste werfen jeden Anstand über Bord

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der hofft in der Regel auf eine entspannte Zeit an Bord, abenteuerliche Ausflüge in den Anlegehäfen und leckeres Essen am Abend. Wer sich für eine Route entscheidet, bei der ihr Kreuzfahrtgigant nicht nur europäische Länder in der Nähe ansteuert, der verbringt meist auch einige Tage auf hoher See, ohne festen Boden unter den Füßen zu haben. Und wie vertreibt man sich diese Zeit ohne Land in Sicht? Mit erholsamen Stunden am Pool, sportlichen Aktivitäten an Deck oder dem Probieren verschiedener kulinarischer Spezialitäten.

Während den Passagieren an Bord eigentlich keine Grenzen gesetzt werden, verlangt die Kreuzfahrt-Reederei Aida lediglich nur eins: das Einhalten einiger weniger Regeln und ein respektvolles Miteinander. Doch das scheinen einige Gäste schlichtweg nicht zu verstehen.

Kreuzfahrt-Passagiere mit hitziger Diskussion

Ganz oben auf der Liste der stetig diskutierten Themen auf einer Kreuzfahrt-Reise: die Kleiderordnung an Bord. Während einige Gäste darauf schwören, nach einem langen Pooltag und Sonnencreme auf der Haut sich abzuduschen und in eleganter Kleidung zum Essen zu erscheinen, nehmen andere diese Regelung eher nicht so ernst. „Immer wieder versuchen sie, in Badekleidung oder sogar im Bademantel in das Bord-Restaurant zu gehen“, heißt es dazu in einem Bericht unseres Partnerportals „MOIN.de“.

Das Absurde daran? Die Crew-Mitglieder weisen die Gäste am Eingang des Bord-Restaurants in der Regel mit eindeutigen Schildern auf die Kleiderordnung hin. Keine Bade- oder Sportbekleidung, nicht barfuß kommen und männliche Kreuzfahrt-Gäste sollten bestenfalls lange Hosen tragen. Was eigentlich doch einleuchtend erscheint, sorgt bei einigen Gästen derzeit hingegen für hitzige Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

Mit Erziehung und Etikette argumentieren die Passagiere für die Kreuzfahrt-Regelungen. Doch andere halten standhaft dagegen und stellen sich rigoros gegen die Kleiderordnung.

Alle weitere Informationen dazu, wie sich Aida-Urlauber zu den Maßnahmen äußern und welche Argumente beide Seiten vorzubringen haben, kannst du in diesem Artikel bei „MOIN.de“ nachlesen.