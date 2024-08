Kreuzfahrt: Ex-Crew-Mitglied spricht aus Erfahrung – diese Fehler solltest du nie machen

Bei der Frage, wer der beste Kreuzfahrtanbieter oder die beste Kreuzfahrtroute ist, scheiden sich die Geister. Fast jeder Urlauber hat sein persönliches Lieblingsschiff oder kennt ein paar Tipps. Doch niemand weiß so viel über Kreuzfahrten wie diejenigen, die auf einem der Schiffe arbeiten. Denn wer manchmal wochenlang auf hoher See unterwegs ist, hat so ziemlich alles mitbekommen. So auch ein ehemaliger Mitarbeiter eines solchen Schiffes.

Über sechs Jahre hat er auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet und dabei so einiges mitbekommen, was Passagiere falsch machen. Vom Verhalten an Bord über Handytarife bis hin zu Ausflügen gibt es einige Dinge, bei denen Fehler gemacht werden.

Nach ein paar alkoholischen Getränken verliert der eine oder andere Passagier seine Manieren. So hat der Ex-Mitarbeiter schon erlebt, dass ein Gast im Whirlpool Champagnergläser zerschlagen hat und daraufhin von Bord geflogen ist. Gegenüber „Business Insider“ verriet er deshalb, dass sich Passagiere unbedingt an die Verhaltensregeln an Bord halten sollten, um die Reise nicht zu gefährden. Außerdem wies er auf die hohen Roaming-Gebühren auf hoher See hin. Wer keine entsprechende Flatrate abgeschlossen hat, sollte sein Handy in den Flugmodus schalten, um Roaming-Gebühren zu vermeiden.

Auch in Sachen Verpflegung hat das ehemalige Crew-Mitglied einen Tipp parat. „Ich sehe oft Passagiere, die jeden Tag alle drei Mahlzeiten am Buffet zu sich nehmen“, erzählt er „Business Insider“. Vor allem diejenigen, die zum ersten Mal eine Kreuzfahrt machen, wüssten gar nicht, was alles inklusive ist, schließlich gibt es auf den meisten Schiffen viele Orte, an denen man kostenlos essen kann. Auch wenn der Trick für manche lapidar klingt, sollten sich Reisende unbedingt vorher einen Überblick über die Inklusivleistungen verschaffen!

An der Frage, ob Landausflüge über die Reederei oder einen externen Anbieter gebucht werden sollen, scheiden sich die Geister. Für den Mitarbeiter einer Reederei ist klar: Es mag zwar günstiger sein, die Ausflüge selbst über einen anderen Anbieter zu buchen, aber es ist auch wesentlich risikoreicher. Nicht alle Reedereien warten, wenn diese Ausflüge ins Wasser fallen, und dann steht man im Hafen, während das Schiff längst abgefahren ist.

Nicht beim Trinkgeld sparen

Außerdem empfiehlt er, mit dem Trinkgeld nicht zu sehr zu geizen. Auf den meisten Kreuzfahrtschiffen wird pro Passagier ein voreingestelltes tägliches Trinkgeld erhoben. Doch es gebe laut ihm Passagiere, die das tägliche Trinkgeld gleich am Anfang streichen würden – das würde sich auf das Personal auswirken. Es ist besser, bis zum Ende der Kreuzfahrt zu warten, um zu sehen, wie zufrieden man mit dem Service ist, als das Trinkgeld gleich am ersten Tag zu streichen.

Und ein letzter Trick ist nicht minder wichtig: Den Unterschied zwischen Backbord und Steuerbord zu kennen, ist von Vorteil. Die Passagiere werden immer wieder durch verschiedene Durchsagen entweder auf die Backbord- oder auf die Steuerbordseite des Schiffes geleitet – da sollte man schon wissen, wohin man gehen muss. Backbord ist die linke und Steuerbord die rechte Seite des Schiffes.