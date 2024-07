Kreuzfahrt: Neue Bilder von der „Mein Schiff 7“ aufgetaucht – übler Verdacht kommt auf

Das Gerede um das neue Tui-Schiff ist groß, Kreuzfahrt-Enthusiasten reißen sich um jede Neuigkeit über die „Mein Schiff 7“. Am liebsten würden sie sofort mit dem Dampfer in See stechen. Jetzt hat die Reederei sogar neue Aufnahmen geteilt und damit gleich wieder die Begeisterung der Urlauber entfacht.

Allerdings kippt die bei dem ein oder anderen auch, sobald er sich des ganzen Ausmaßes bewusst geworden ist. Was Tui hier zur Kreuzfahrt anbietet, bereitet so manchem Urlauber Sorgen, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Kreuzfahrt: Neues von der „Mein Schiff 7“

Fans der „Mein Schiff“-Flotte lechzen nach Informationen über den siebten Neuzugang. Einige Details wurden schon veröffentlicht. So wird es auf der „Mein Schiff 7“ Single-Kabinen geben, ein brandneues Casino und alles in einem modernen Design. Jetzt gibt es noch mehr Neuigkeiten.

Ein aktuelles Video schlägt auf der Facebook-Seite von Tui ein wie eine Bombe. Jetzt können sich noch mehr ein Bild davon machen, wie es sein wird, mit dem Dampfer auf Kreuzfahrt zu gehen, wenn es endlich so weit ist. Und zwar zeigen die Aufnahmen das „Café Central“ oder auch Kaffeehaus auf dem Dampfer. Und das sucht wirklich seinesgleichen.

Kreuzfahrt: Edel-Café lässt Sorge aufkommen

Im italienisch-französischen Stil mit eisernen Rundbögen lädt das „Café Central“ auf einen geschmackvollen kulinarischen Stopp ein. Die Facebook-Nutzer sind begeistert, so etwas haben sie noch nie gesehen. Auch das Angebot kann überzeugen. Von Törtchen über Gebäck bis Pralinen und Apfelstrudel gibt es hier viel zu naschen und sogar noch ein paar besondere Kaffeecocktails zu genießen. Selbst Herzhaftes steht auf der Karte.

Doch gleich kommt Skepsis auf. Das sieht alles sehr edel und kostspielig aus. Da kommt dem ein oder anderen schon ein übler Verdacht auf. „Muss sicherlich extra bezahlt werden“, kommentiert ein Nutzer. Doch ist dem wirklich so? Das erfährst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“.