Kreuzfahrt: Irre Idee von Urlaubern – Arzt schlägt Alarm!

Auf einer Kreuzfahrt wollen Urlauber den Stress des Alltags hinter sich lassen und mal so richtig die Seele baumeln lassen. Doch was, wenn die Reise auf hoher See plötzlich aus dem Ruder läuft?

Wer noch nie mit einem Kreuzfahrt-Schiff unterwegs war, der kann es nicht wissen. Hat der Wellengang eine beruhigende Wirkung auf Körper und Geist? Oder schlägt womöglich die Seekrankheit aufs Gemüt. Viele Passagiere tauschen sich vor ihrer Reise zu diesem Thema aus. Ein Tipp erfahrener Kreuzfahrt-Touristen lässt Ärzte verzweifeln, berichtet unser Partnerportal „Moin.de“.

Kreuzfahrt: Gefährlicher Tipp kursiert

Demnach raten Kreuzfahrt-Fans im Netz dazu, einer möglichen Seekrankheit durch Alkoholgenuss entgegenzuwirken. Frei nach der Logik: Dem Schwindel eine andere Art von Umdrehungen entgegenzusetzen. Ärzte schlagen bei diesem Tipp jedoch die Hände über dem Kopf zusammen.

„Alkohol ist eine ganz schlechte Idee – eigentlich in jeder Lebenslage“, sagt Prof. Dr. Rüdiger Köhling, Direktor des Oscar Langendorff Instituts der Universitätsmedizin Rostock auf „Moin.de“-Anfrage. Der Alkohol sorge für Schwindelgefühl – also genau die Wirkung, der Kreuzfahrer eigentlich aus dem Weg gehen wollen.

Was wirklich gegen Seekrankheit hilft

Statt Alkohol sollten Urlauber lieber Medikamente mit in die Reise-Apotheke nehmen. Bei der richtigen Auswahl könne der Hausarzt beraten. Doch es gebe auch Möglichkeiten, eine Seekrankheit auf anderem Wege präventiv zu begegnen.

Wer weiß, dass er anfällig für eine Seekrankheit ist, sollte sich schon bei der Auswahl seiner Schlafkabine Gedanken machen. Denn es gibt gewisse Bereiche der Meeres-Giganten, wo bei schwerem Seegang die geringste Schaukelei zu erwarten ist.