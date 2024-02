Kreuzfahrt: Geheimtipp! Plötzlich will jeder diese Kabine haben

Einmal mit einem großen Dampfer über die Weltmeere schippern und dabei nacheinander zahlreiche traumhafte Reiseziele entdecken. Viele Menschen erfüllen sich mit der Buchung einer Kreuzfahrt einen lang gehegten Lebenstraum.

Doch vor der Reise auf hoher See stellen sich viele Urlauber eine entscheidende Frage: Welche Kabine ist die Beste auf dem Kreuzfahrt-Schiff? Braucht es Luxus mit einer großen Suite mit Meerblick oder reicht vielleicht doch die Sparvariante mit Innenkabine? Eine Sache vergessen viele Anfänger jedoch bei der Buchung.

Kreuzfahrt: Geheimtipp bei der Buchung

Sparfüchse schielen bei der Buchung vor allem auf Innenkabinen. Dort gibt es zwar kein Tageslicht. Wer allerdings die große Bandbreite des Angebots auf den Schiffen ausprobieren möchte, der hält sich vielleicht sowieso nur zum Schlafen in der Kabine auf. In solchen Fällen lohnt sich der Schnapper. Für viele andere Reisende ist aber klar: Wenn sie sich schon einen einmaligen Urlaub auf hoher See gönnen, dann soll es auch eine Kabine mit Balkon sein. Wann hat man schon einmal die Gelegenheit, den Blick in die unendliche Weite der Meere schweifen zu lassen?

Eine Kabine mit Balkon hat noch einen anderen Vorteil, den viele gar nicht kennen. Wer unter Seekrankheit leidet, der kann von der Aussicht vom Balkon oder eines Fensters profitieren. Denn durch die Fixierung eines Punkts am Horizont können Symptome gelindert werden. Das ist allerdings nicht der einzige Geheimtipp für Urlauber, die plötzlich seekrank werden.

Plötzlich wollen alle diese Kabine

Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte außerdem möglichst eine Kabine in der Mitte des Kreuzers auf einem der unteren Decks buchen. Denn hier liegt der Schwerpunkt der Schiffe, wissen Experten. Selbst bei starkem Seegang ist das Schaukeln des Dampfers hier deutlich weniger zu spüren als an Bug oder Heck.

Wer sicher ist, nicht unter Seekrankheit zu leiden, hat natürlich die Qual der Wahl. So ziehen viele auch die Top-Aussicht am Heck des Schiffes bei Ausfahrt aus den Häfen vor. Doch Vorsicht bei Geräuschempfindlichkeit: Die meisten Kreuzer haben einen Schraubenantrieb, der besonders in der Nähe des Hecks lauter zu hören ist als an anderen Stellen.