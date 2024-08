Kreuzfahrt: Preis-Rausch an Bord – und die Gäste feiern’s auch noch

Alles wird teurer, der Urlaub inklusive. Selbst vor den ohnehin schon hochpreisigen Reisen wie etwa Kreuzfahrten macht die Preisspirale keinen Halt. So müssen sich nun auch Gäste der Aida Cruises auf steigende Kosten einstellen.

Für viele wäre das sicher ein Grund, nicht mehr auf Kreuzfahrt zu fahren oder die Reise so kostengünstig wie nur irgend möglich zu gestalten. Doch wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, gibt es auch tatsächlich Touristen, die sich über die Preis-Explosion bei Aida freuen. Verrückt.

Kreuzfahrt-Preisschock bei Aida

Die Preise für 2025 sind da! Und die haben sich gewaschen. Wenn etwas teurer wird, ist das per se für viele eine furchtbare Nachricht. So müssen Aida-Gäste nun für die Übernachtung auf dem Schiff oder auch für Getränke und Verpflegung draufzahlen. Kein Wunder, dass sogleich wilde Diskussionen in den sozialen Netzwerken ausbrechen.

Vor allem Alleinreisende fühlen sich durch die Preissteigerungen vernachlässigt und können sich eine Reise kaum noch leisten. Andere wollen trotz gestiegener Preise allerdings nicht auf eine Kreuzfahrt mit der Aida verzichten. Und es gibt sogar ein paar Reisende, die sich einen positiven Effekt davon erhoffen, wie „MOIN“ berichtet.

Kreuzfahrt-Gäste hegen Hoffnung

So hoffen die Kreuzfahrer auf weniger Ballermann-Gäste in der kommenden Saison. Die kippen sich ihrer Meinung nach stets nur die Cocktails an Bord hinter die Birne und sorgen für Unruhe. Viele haben keine Lust auf die Party-Säufer und hoffen jetzt, dass die Preise alle Saufnasen von Bord und zurück ans Land vergraulen könnten.

Ob das allerdings wirklich so eintreffen könnte? Unser Partnerportal „MOIN.DE“ hat es einmal durchgerechnet und den Vergleich zwischen Kreuzfahrt und Übernachtung vor Ort am Ballermann gezogen. Das Ergebnis kannst du >>hier im Artikel unserer Kollegen nachlesen.