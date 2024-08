Kreuzfahrt: Paar geht zum ersten Mal an Bord – es sollte nie mehr nach Hause zurückkehren

Eine Kreuzfahrt ist eine ganz spezielle Art, seinen Urlaub zu verbringen. Während die einen es lieben, auf hoher See aufzuwachen und das Meer immer im Blick zu haben, bevorzugen andere ein Hotel an einem festen Ort ohne Rettungsweste oder unruhige See.

Auch ein Ehepaar aus den USA musste erst 52 Jahre alt werden, bis es seine erste Kreuzfahrt unternahm. Lanette Canen und Johan Bodin verbrachten direkt ganze 16 Tage auf See – und kehrten anschließend nie wieder nach Hause zurück.

Kreuzfahrt-Passagiere geben ihr gewohntes Leben auf

Gegenüber „Business Insider“ schwärmt das Paar aus Maui im US-Bundesstaat Hawaii von seiner ersten Kreuzfahrt-Reise. „Die meisten Leute sagten, dass wir in drei, vier oder fünf Tagen keine Lust mehr hätten, auf dem Schiff zu sein. Es wurden 16 Tage, und wir wollten gar nicht mehr weg“, so Bodin.

Tatsächlich kehrten Lanette und Johan anschließend nicht mehr in ihr altes Leben zurück. Nachdem sie das Schiff nach den rund zwei Wochen wieder verlassen mussten, gingen sie weiterhin auf Weltreise. Schließlich erfuhren sie von dem neuen Kreuzfahrtschiff „Villa Vie Odyssey“ und trafen eine Entscheidung. Sie buchten sich eine Kabine für den Dampfer, der ganze dreieinhalb Jahre auf Weltreise gehen wird und gaben ihr bisheriges Leben in Maui auf.

Kreuzfahrt: Kabinen für rund 89.000 Euro

Um sich eine der 509 Kabinen auf dem Schiff leisten zu können, verkauften die US-Amerikaner ihr Autovermietungsgeschäft mit 31 Fahrzeugen. Dafür bekamen sie eine Kabine mit „versperrter Sicht“, die laut „Business Insider“ etwa 100.000 Dollar (rund 89.415 Euro) gekostet haben dürfte.

Dazu kommen noch monatliche Gebühren von etwa 3.500 Dollar, die das Ehepaar durch die Einkünfte seines Autoglasunternehmens decken möchte. Lanette Canen ist sich sogar, dass das Leben auf der Kreuzfahrt günstiger sein werde, als das auf Maui. „Wir reisen mit einem kleinen Budget. Es ist sehr erschwinglich für uns beide.“