Kreuzfahrt-Schiff muss sofort umdrehen – plötzlich geht es um Leben und Tod

Kaum ausgelaufen, schon gibt es das erste Drama. Die Disney Treasure war gerade zu ihrer ersten Atlantiküberquerung aufgebrochen, als plötzlich ein Notruf einging. Menschen in Seenot, hieß es. Der Kapitän reagierte sofort und wendete das Kreuzfahrt-Schiff.

Mit so vielen Knoten wie nur möglich steuerte das Schiff einen Fleck in der Nähe der Bermudas an. Dort sollte ein Katamaran gesunken sein. Es sollte der erste Härtetest für die Kreuzfahrt-Crew werden.

Kreuzfahrt: Notrettung auf hoher See

Es ist ein sonniger Sonntag (10. November) mitten im Atlantik, die See ist ruhig – doch plötzlich wird es an Bord der Disney Treasure hektisch. Ein Notruf, umgeleitet von der US-Küstenwache, erreicht Kapitän Marco Nogara auf der Disney Treasure. In der Nähe von Bermuda soll ein Skipper um Hilfe gebeten haben. Die Serenity, ein Katamaran mit insgesamt vier Passagieren, sei im Begriff zu sinken.

Da sich der Kreuzfahrt-Dampfer nicht weit von dem Unfallort aufhielt, riss der Kapitän – salopp gesagt – das Ruder gleich herum und man machte sich mit Maximalgeschwindigkeit auf den Weg. Am Nachmittag entdeckte die Crew die Gestrandeten. Man ließ ein Rettungsboot zu Wasser und evakuierte die vier Segler von dem sinkenden Katamaran, um sie in Sicherheit und an Bord der Disney Treasure zu holen.

Kapitän lobt seine Crew

Nach der Rettungsaktion gab der Kapitän ein Statement gegenüber ABC News ab. „Es ist eine Freude, dass wir den in Not geratenen Seglern helfen konnten. Unsere Crew hat bei der Rettung hervorragend zusammengearbeitet und ihre Ausbildung sowie ihr Engagement für die Sicherheit eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“

Wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet, war die Disney Treasure erst im Oktober in der Meyer Werft fertiggestellt worden. Am 29. Oktober stach der Dampfer dann in See, um den Atlantik zu überqueren. Nach einem Zwischenstopp in Funchal, Madeira, sollte es in Richtung Port Canaveral gehen, um dort am 12. November den ersten Hafen anzulaufen.