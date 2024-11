Kreuzfahrt: Strenge Regeln an Bord – SO könnte dir der Rauswurf drohen

„Eine Kreuzfahrt ist lustig, eine Kreuzfahrt ist schön“ – das können viele Fans laut mitsingen. Immerhin machen jährlich rund 31,7 Millionen Menschen Urlaub auf hoher See.

+++ Kreuzfahrt: Der Tag ist gekommen – Aida-Passagiere müssen Abschied nehmen +++

Nun, zumindest so lange man sich an gewisse Regeln hält. Und damit sind nicht die Kleiderordnung oder das pünktliche Erscheinen auf dem Schiff gemeint. Es kann sein, dass man wegen etwas ganz Banalem den Zutritt verwehrt bekommt.

Kreuzfahrt: Urlaub mit vielen Regeln

Wovon die Rede ist? Von all den leckeren alkoholischen Getränken. Da dürfte der eine oder andere All-Inclusive-Fan ein wenig überrascht dreinschauen, schließlich könnte man meinen, dass man sich völlig umsonst den Bauch „vollschlagen“ kann. Nun, das stimmt nur fast, wie „t-online“ offenbarte.

+++ Kreuzfahrt: Wenn du diese Regeln am Buffet nicht einhältst, könnte es unschöne Folgen haben +++

Es beginnt damit, dass es bei vielen Reedereien von vornherein verboten ist, eigenen Alkohol mit an Bord zu nehmen. Weiter geht es damit, dass mancherorts nur eine bestimmte Menge konsumiert werden darf – so erlaubt Aida pro Person ab 18 Jahren etwa einen Liter Alkohol.

Doch damit nicht genug. Denn das Kreuzfahrtschiff legt auch in anderen Ländern an. Und wie heißt es so schön: Andere Länder, andere Sitten. Daher sollte man das Mindestalter für den Alkoholkonsum beachten, denn in den USA, Kanada oder auch China darf man erst ab 21 Jahren trinken.

Genuss mit Folgen: Bord-Verbot wegen Alkohol

Doch was passiert, wenn man einmal zu tief ins Glas geschaut hat? Dann droht nicht nur ein Kater am Morgen, sondern möglicherweise auch ein Alkoholverbot an Bord.

Aber es kann noch schlimmer kommen: Im Extremfall können Passagiere von der Kreuzfahrt verwiesen werden, indem ihnen zum Beispiel in einem Zwischenhafen der Zutritt zum Schiff verweigert wird.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

Also lieber mit Bedacht trinken, schließlich will man nicht auf eigene Kosten ein Hotel oder gar einen Rückflug buchen müssen. Apropos Kosten: Ein Kreuzfahrtprofi hat jetzt verraten, wie der Urlaub nur die Hälfte kostet. Mehr dazu hier.