Kreuzfahrt: Bittere Gewissheit! Reederei kann es nicht mehr schönreden

Oh oh, das sieht aber gar nicht gut aus…

Diese Kreuzfahrt-Reederei kann es nicht mehr verstecken. An einem ihrer Schiffe bestehen erhebliche Mängel, nun sitzt es bis zur Beseitigung dieser fest.

Kreuzfahrt-Schiff fällt bei Test durch

Hanseatic Inspiration hat bei der Hygienüberprüfung der US-Behörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) die schlechteste Punktzahl für 2024 erhalten. Das Expeditions-Kreuzfahrtschiff von Hapag Lloyd Cruises, einer Marke von Tui Cruises, wurde Ende September in einem US-Hafen überprüft und hat dabei so schlecht abgeschnitten wie kein anderes Schiff in diesem Jahr.

Die CDC hat eine der strengsten Hygienevorschriften weltweit und ihre Ergebnisse werden deshalb ohne Zweifel geachtet. Da will man als Reederei gut abschneiden. Die Überprüfung beinhaltet eine längere Checkliste und ein Punktesystem. Darin werden etwa die Wasserqualität, Hygiene in der Küche, Gästebereich, Arbeitsprozesse, Lebensmittellagerung und weitere Punkte aufgelistet.

Maximal können 100 Punkte vergeben werden, fürs Bestehen der Prüfung reichen aber bereits 86 Punkte. Wer das nicht schafft, bekommt eine Mängelliste und muss nachbessern. Das blüht nun auch der Hanseatic Inspiration.

Kreuzfahrt: Reederei muss reagieren

Das Schiff hat gerade einmal 62 Punkte erreicht. Offenbar gab es Mängel bei der Lebensmittelhygiene und auch Probleme mit Insekten an Bord. Nur die Margaritaville at Sea Paradise ist bei ihrer Prüfung ebenfalls gescheitert, allerdings mit 83 Punkten. Bei der Hanseatic Inspiration dürften allerdings erhebliche Mängel bestehen, um eine so viel schlechtere Punktzahl zu erklären.

Hapag Lloyd Cruises hat bereits angekündigt, sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Vorschriften zu erfüllen. Allerdings sollte das Schiff ein zweites Mal durchfallen, dürfte es ein Verbot für das Befahren der US-Gewässer erhalten.