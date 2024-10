Kreuzfahrt: Notfall an Bord! Kapitän bleibt keine andere Wahl

Kurz nach der Abfahrt kam es auf diesem Kreuzfahrt-Schiff zu einem ernsthaften medizinischen Notfall. Der Kapitän des Schiffes hatte keine andere Wahl, als sofort Maßnahmen zu ergreifen.

Am Samstagabend (19. Oktober) legte die AIDAnova in Kiel um 18 Uhr ab, um die letzte Kreuzfahrt „Skandinavische Highlights ab Kiel“ in der aktuellen Sommersaison anzutreten. Nach nur zwei Stunden trug sich jedoch plötzlich am Board des Schiffes ein Notfall zu.

Kreuzfahrt: Seenotrettung nahm Passagier entgegen

Einer der Passagiere auf der Kreuzfahrt erkrankte plötzlich und benötigte sofort medizinische Versorgung. In solchen Fällen muss der Kapitän sofort reagieren, damit dem hilfsbedürftigen Passagier schnellst- und bestmöglich geholfen werden kann.

Der Kapitän kontaktiere unverzüglich die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Zwei Stunden nach dem Ablegen musste das Kreuzfahrt-Schiff vor der Kieler Bucht drehen und fuhr dem Seenotrettungskreuzer Berlin entgegen.

Um 21 Uhr trafen sich die beiden Schiffe, und der erkrankte Passagier wurde von dem Kreuzfahrt-Schiff auf den Seenotrettungskreuzer transportiert. Die Einsatzkräfte fuhren unmittelbar mit Höchstgeschwindigkeit nach Laboe an der Kieler Förde. Schon eine halbe Stunde später erreichte der Kreuzer erneut den Hafen, und der erkrankte Passagier konnte versorgt werden.

AIDAnova hat die Reisegeschwindigkeit erhöht

Wenn auf einem Schiff ein medizinischer Notfall ausbricht und man dem Passagier am Board des Schiffes nicht mehr helfen kann, gibt es mehrere Optionen, wie zurück zu dem nächstgelegenen Hafen zu fahren. Eine andere Option, die der Kapitän ergreifen kann, ist aber auch die Übergabe an ein anderes Schiff, wie es auf dieser Kreuzfahrt mit der AIDAnova passiert ist.

Nach der Übergabe setzt das Kreuzfahrt-Schiff seine Weiterreise auf planmäßigem Kurs in Richtung Oslo fort. Um die zeitliche Verzögerung wieder aufzuholen, hat das Schiff moderat die Reisegeschwindigkeit erhöht. Die AIDAnova sollte daher am Montagmorgen (21. Oktober) pünktlich am Hafen von Oslo eintreffen.