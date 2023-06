Kreuzfahrt: Feuer-Hölle bricht auf Dampfer aus! Passagiere bangen um ihr Leben

Schock-Moment auf einer Kreuzfahrt im Golf von Alaska!

An Bord des Kreuzfahrt-Schiffes „Wilderness Discoverer“ brach am Montag (5. Juni) plötzlich ein Feuer aus. Sofort wurden Rettungsmaßnahmen in die Wege geleitet.

Kreuzfahrt: Plötzlich Feuer an Bord!

Das Kreuzfahrt-Schiff „Wilderness Discoverer“ war im Glacier Bay Nationalpark in Alaska unterwegs. Die Passagiere an Deck wollten die eisige, raue Natur des nordamerikanischen Landes genießen. Doch am Montagmorgen brach an Bord plötzlich ein Feuer aus.

Gegen 7.30 Uhr sendete man einen Notruf an die US-Küstenwache. Die reagierten sofort und alarmierten ihre Boots- und Flugzeugbesatzungen. „Unser Hauptanliegen ist es, die Sicherheit der Passagiere und der Besatzung zu gewährleisten“, sagte Lt. Maximilian Carfagno, der diensthabende Offizier in der Kommandozentrale des Sektors Juneau.

Dutzende Passagiere gerettet

An Bord der „Wilderness Discoverer“ befanden sich 67 Personen – 51 Passagiere und 16 Besatzungsmitglieder. Sie alle wurden von den Einsatzkräften gerettet und auf ein anderes Kreuzfahrtschiff gebracht, die „Sapphire Princess“, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe befand.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. „Der schnelle Einsatz unserer Mittel und die Teamarbeit auf der Sapphire Princess haben dazu beigetragen, dass diese Rettung rechtzeitig erfolgte“, betont Carfagno. Berichten zufolge verblieben elf Besatzungsmitglieder nach der Brandlöschung an Bord des beschädigten Schiffes, während dieses von einem Schlepper nach Ketchikan transportiert wurde.

Gäste bekommen Reisekosten erstattet

Laut dem Unternehmen „UnCruise Adventures“, dem die „Wilderness Discoverer“ gehört, habe sich das Feuer auf den Maschinenraum des Schiffes beschränkt. Wie es genau zu dem Brand kam, könne man jedoch noch nicht erklären.

„Die Gäste werden zum Hauptquartier des Parks gebracht, und es werden Flüge nach Hause für sie organisiert“, teilte „UnCruise Adventures“-Marketingdirektorin Liz Galloway gegenüber „Fox Weather“ mit. „Alle Habseligkeiten der Gäste werden eingesammelt und zu ihnen transportiert.“ Zudem sollen alle Gäste eine volle Rückerstattung der Reisekosten erhalten.