Kreuzfahrt-Reederei insolvent: Was wird aus dem Schiff? Passagiere haben jetzt Gewissheit

Eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen ein großer Traum. Viele sparen Monate, manchmal sogar Jahre in der Aussicht auf die perfekte Auszeit auf hoher See. Doch was geschieht, wenn eine Reederei plötzlich Insolvenz anmeldet?

Ein solches Szenario sorgt in der Kreuzfahrt-Szene erst einmal für Verunsicherung. Schließlich sind Reedereien in der Regel große Unternehmen, die nicht mal so eben in Schieflage geraten. Dennoch: Die asiatische Reederei Dream Cruises hat dieses Schicksal ereilt.

Kreuzfahrt-Reederei und deutsche Werft insolvent

Es war eine Nachricht, die nicht nur in der Branche hohe Wellen schlug: die Insolvenz der Reederei Dream Cruises und der Reederei und der MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Gemeinsam wollte man ein stattliches Kreuzfahrtschiff bauen – dann das Aus. Doch jetzt weicht die Unsicherheit und die Kreuzfahrt-Fans haben Gewissheit. Das Schiff wird zu Ende gebaut. Und wie!

Nach der Doppel-Insolvenz hat sich die deutsche Werft Meyer Wismar, ein Ableger der renommierten Meyer Gruppe, des Schiffes angenommen. Das ehemals unter dem Namen Global Dream angedachte Kreuzfahrtschiff erfährt nun eine geradezu magische Wandlung.

Disney Cruise Line baut Schiff märchenhaft um

Die Disney Cruise Line kündigt nämlich stolz an, dass das 342 Meter lange Schiff schon im Jahr 2025 als „Disney Adventure“ die Weltmeere bereisen wird. Figuren aus den Disney-Geschichten der vergangenen hundert Jahre sollen die Reisebegleiter der 6.700 Passagiere und 2.500 Crew-Mitglieder sein.

Die Disney Cruise Line hat jetzt erste Einblicke in den sogenannten „Imagination Garden“ gewährt, einen zauberhaften Außenbereich. Hinzu kommen Restaurants, Shops und Entertainment-Angeboten sowie sieben Themenwelten, darunter solche zu „Toy Story“ und den Marvel-Helden.

Für Kreuzfahrt-Enthusiasten und Disney-Fans gleichermaßen ist die Verwandlung des einst gestrandeten Schiffes ein Happy End. Sicherlich können es viele Passagiere kaum erwarten, mit diesem außergewöhnlichen Ozean-Liner selbst in See zu stechen.