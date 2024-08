Kreuzfahrt: Absage-Welle für zahlreiche Aida-Passagiere – der Grund ist ernst

Die frische Meeresbrise, Sonnenuntergänge auf hoher See und Landgänge an exotischen Orten – wer eine Kreuzfahrt bucht, hat wahrscheinlich genau diese Dinge vor seinem inneren Auge. Doch zahlreiche Aida-Passagiere müssen nun das wahrscheinlich schlimmste erleben, was man sich bei all dieser Vorfreude vorstellen kann: eine Absage ihrer gebuchten Kreuzfahrt!

Gleich mehrere Reisen hat Aida kurzfristig abgesagt – allesamt im Frühjahr 2025. Doch die Reederei mit dem Kussmund hat gute Gründe, die Routen zu streichen.

Kreuzfahrt: Wichtiges Schreiben an Passagiere

In einer Facebook-Gruppe, in der sich zahlreiche Aida-Fans untereinander über ihre Erfahrungen austauschen, macht ein Schreiben der Reederei die Runde, in dem den Kunden die schlechte Nachricht überbracht wird.

Der Grund ist ernst. Die Reederei mache sich Sorgen „aufgrund der anhalten angespannten Sicherheitslage in verschiedenen Regionen des Nahen Ostens“ – und passe daher einige Routen an. So müssen einige Schiffe nun eine längere Route rund um Afrika herum schippern, anstatt die Abkürzung durch das Rote Meer zu nehmen.

Diese Kreuzfahrten fallen aus

Betroffen sind drei Aida-Schiffe: Die Aida Prima, die Aida Stella und die Aida Cosma. Und nicht immer reicht eine Routenänderung aus. Einige Fahrten müssen komplett gestrichen werden!

Folgende Aida-Reisen werden komplett gestrichen:

Reisen mit der Aida Prima mit Abfahrtsdatum zwischen dem 1. und dem 2. März 2025

Reisen mit der Aida Stella mit Abfahrtsdatum zwischen dem 3. April und 8. Juni 2025

Reisen mit der Aida Cosma mit Abfahrtsdatum zwischen dem 2. und 9. April 2025

Reisen mit der Aida Cosma mit Abfahrtsdatum zwischen dem 23. und 26. April 2025

Auf ihren Investitionen bleiben die Passagiere aber glücklicherweise nicht sitzen. Auf „myAIDA“ kann man eine Rückerstattung der Buchungskosten beantragen. Und auch für die Reisenden, die sich trotzdem an Bord begeben und die veränderte Route rund um den afrikanischen Kontinent antreten, hat sich die Reederei etwas ausgedacht.

Denn die veränderte Route bringt natürlich auch zahlreiche neue Haltemöglichkeiten mit sich. So beginnen die veränderten Reisen in Singapur oder Dubai – und führen dann über Mauritius, Kapstadt und Walvis Bay bis nach Palma de Mallorca oder die Kanaren. Buchen kann man diese Reisen ab dem 12. September 2024.