Kreuzfahrt: Arzt warnt vor dramatischer Gefahr bei Anreise – das musst du wissen

Die Seele baumeln lassen, die Sorgen des Alltags vergessen und sich einfach mal frischen Wind um die Nase wehen lassen – wo ginge das besser, als auf einer Kreuzfahrt? Verschiedenste, teils exotische Reiseziele, die man dabei von seiner Wunschliste abhaken kann, inklusive.

Um allerdings überhaupt erst einmal zu seinem Ozeanriesen zu gelangen, muss man in der Regel eine kleine Reise per Flugzeug oder Zug zum Schiff in Kauf nehmen. Für den Luxus, der ihnen bei der Kreuzfahrt dann geboten wird, nehmen die Touristen dieses Opfer gerne in Kauf.

Doch bei der Anreise lauert auch eine unterschätzte Gefahr, wie jetzt unser Partnerportal „MOIN.DE“ offenbart.

Kreuzfahrt: Dramatische Folgen bei Anreise drohen

Je weiter weg die Kreuzfahrt startet, umso weiter müssen Passagiere dafür natürlich auch erst mal anreisen. Wer sich ein besonders exotisches Ziel wie Jamaika für seinen Reisestart ausgesucht hat, muss schon mal mindestens zehn Stunden Flugzeit in Kauf nehmen.

Vor allem ältere und vorbelastete Menschen setzen sich dabei aber schnell einem unterschätzten Risiko aus. Denn gerade auf langen Flügen kann es zu einer sogenannten Thrombose kommen. Dabei bildet sich ein Blutgerinnsel in einem Blutgefäß – oder sogar noch schlimmer – direkt im Herzen. Der dadurch gestoppte Blutfluss kann lebensgefährlich enden. Laut „MOIN.DE“ gilt jede Thrombose als Notfall.

Experte mit wichtiger Warnung

„Gründe für das Thromboserisiko sind eingeschränkte Mobilität und gesteigerte Perspiratio insensibilis (vermehrte Flüssigkeitsabsonderung mit Exsikkose/Austrocknung aufgrund des verminderten Luftdrucks in der Flugzeugkabine)“, erklärt Prof. Florian Langer gegenüber unserem Partnerportal.

Wer einem besonderen Thromboserisiko ausgesetzt ist und wie sich Kreuzfahrt-Reisende davor schützen können