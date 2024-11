Kreuzfahrt: Reisen schon bis 2026 gestrichen! Der Grund ist dramatisch

Miese Briese! Bei einem der größten Kreuzfahrt-Unternehmen hagelt es eine Absage nach der anderen. Die Reederei muss sich eingestehen, dass die Reisen in der aktuellen Situation einfach nicht durchzuführen sind – und wohl auch auf längere Sicht nicht.

So streicht sie sogar schon Kreuzfahrten bis ins Frühjahr 2026. Der Grund dafür ist ernst.

Kreuzfahrt: Es hagelt Absagen

Aida sagt jetzt zahlreiche Kreuzfahrten für die nächsten zwei Jahre ab. Betroffen ist die Saison 2025 und 2026 von Herbst bis Frühjahr. Ein großer Teil des Winterprogramms der beliebten Reederei musste gestrichen werden. Insgesamt müssen Reisen mit der Aida Prima, Aida Stella und Aida Cosma ausfallen.

Der Grund dafür ist nach wie vor die gefährliche Situation am Roten Meer. Diese verhindert die Durchfahrt durch den Suezkanal. Da Aida nun andere Routen wählen muss, kommt es zu Verzögerungen im Ablauf, was sich auf eine Vielzahl von Reisen auswirkt. „Derzeit ist leider nicht davon auszugehen, dass sich die Situation in absehbarer Zeit beruhigt“, heißt es dazu von Aidas Seite.

Diese Aida-Kreuzfahrten sind gestrichen

„Im Interesse der Sicherheit für unsere Gäste und unsere Crew ist es daher die einzig verantwortungsvolle Option, für diese (…) Schiffe bereits jetzt eine andere Route zu wählen. Dazu sind Fahrplanänderungen und mehrere Reiseabsagen notwendig“, erklärt Aida. „Aufgrund der deutlich längeren Fahrtroute entlang der afrikanischen Küste und der damit verbundenen Auswirkungen sind neben den Transreisen von AIDAprima und AIDAstella leider auch einzelne Kreuzfahrten vor oder nach den Passagen betroffen.“

Da die Prima vom 28. April bis zum 21. Mai 2026 ihren Werft-Check in Nordeuropa absolvieren wird, stehen auch Absagen bei einem anderen Schiff an. Diese Kreuzfahrten müssen nun ausfallen:

Aida Prima: alle Reisen mit dem Abfahrtdatum 3. Oktober bis 16. November 2025 sowie 30. April 2026 bis 11. Mai 2026

Aida Stella: 23.10.2025 – 02.12.2025, 03.03.2026 – 02.04.2026 und 22.04.2026 – 17.05.2026

Aida Cosma: ab dem 18.03.2026, ab dem 21.03.2026, ab dem 08.04.2026 und ab dem 11.04.2026

Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Ab dem 7. Januar 2025 können Urlauber neue Fahrten buchen. Aida bietet dann neue Afrikaumrundungen an, so „Kreuzfahrt Aktuelles“.