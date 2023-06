Kreuzfahrt: Schlechte Nachricht für Fans – Ziel hat jetzt DIESEN Plan

Die Meinungen über Kreuzfahrten gehen sehr auseinander: Die einen lieben sie und versuchen so oft wie möglich an einer teilzunehmen, andere würden niemals eine buchen.

Erstere müssen nun eine schlechte Nachricht verkraften, da die Regierung eines beliebten Reiseziels Pläne hat, die ihnen nicht gefallen dürften.

Kreuzfahrt: Änderungen bei beliebtem Ziel

Kreuzfahrten haben sicherlich ihren Reiz. Immerhin kann man mit ihnen unterschiedlichste Ziele erreichen, ohne dass man auf den Komfort eines Hotels bei den Reisen verzichten muss. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Kreuzfahrten auch weiterhin sehr beliebt sind. Ein Ziel, welches immer mehr Touristen anzieht, sind die Bahamas.

+++ Kreuzfahrt-Reederei in der Kritik: Jetzt reagiert das Unternehmen – auf skurrile Weise +++

So wurde erst kürzlich ein neues Kreuzfahrt-Terminal in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, eröffnet. Außerdem arbeiten einige der großen Kreuzfahrt-Reedereien an unterschiedlichsten Projekten in der Region. Sie alle haben zum Ziel, immer mehr Urlauber anzulocken. Die Regierung der Bahamas möchte künftig allerdings von den Touristen noch mehr profitieren und plant deswegen eine Änderung, die die Urlauber betrifft.

Kreuzfahrt: Regierung der Bahamas hat DIESEN Plan

Bei den Änderungen geht es um die Gebühren, welche die Kreuzfahrt-Fans entrichten müssen, wenn sie die Bahamas besuchen wollen. Bisher beträgt diese 18 Dollar. Bald könnte sie mit 32 Dollar fast doppelt so hoch sein. Durch die „Passenger Tax Amendment Bill 2023“, die ins Parlament eingebracht wurde, soll die Abgabe auf 23 Dollar angehoben werden. Mit dem Gesetz soll auch eine Umweltabgabe für den Tourismus in Höhe von 5 Dollar pro Person für jeden Kreuzfahrtpassagier eingeführt, der auf den Bahamas ankommt oder sie verlässt. Schließlich sieht der Gesetzentwurf auch eine „Tourismusförderungsabgabe“ in Höhe von 2 Dollar pro Person vor.

Weitere spannende News:

„Wir wurden über die angedachten Gebühren informiert und befinden uns in aktiven Gesprächen mit Vertretern des Landes, um die Änderungen besser zu verstehen und einen für beide Seiten vorteilhaften Weg zu finden“, sagte Michele Paige, CEO der Florida-Caribbean Cruise Association, in einer Erklärung gegenüber „TravelPulse“. Die Erhöhungen sollen am 1. Januar 2024 in Kraft treten.