Kreuzfahrt: Passagierin hat Angst in Kabine – dann tut sie DAS

Eine Kreuzfahrt sollte ja eigentlich die pure Entspannung sein, jedoch ausgerechnet am letzten Abend ihrer Reise packt diese Passagiere plötzlich die Angst. Sie fühlt sich in ihrer Kabine nicht mehr sicher und versucht daher alles, um sich zu schützen.

Auf Instagram teilt die Userin „Victoria’s Way“ das Video und gibt einige Tipps, wie man sich auf der Kreuzfahrt sicherer fühlen kann. Als Erstes hängt sie ein „Bitte nicht stören“-Schild an die Tür und verschließt diese. Auch das Guckloch an der Tür verdeckt sie, damit niemand von außerhalb der Kabine hineinsehen kann.

Kreuzfahrt: Kleiderbügel fixieren das Türschloss

Hört sich erst einmal alles ganz simpel an, jedoch wird die Passagierin der Kreuzfahrt dann etwas kreativer. Mit zwei Kleiderbügeln fixiert sie das Türschloss und hat dadurch ein weiteres Schloss an der Tür der Kabine. Um noch einmal sicherzugehen, dass diese halten, klemmt sie noch Handtücher hinter die Türklinke. Dadurch lässt sich die Tür nicht mehr öffnen.

Um zu überprüfen, dass auch niemand an ihrer Tür gerüttelt hat, legt sie eine Münze auf die Türklinke. Die Passagierin der Kreuzfahrt geht jedoch noch einen Schritt weiter und installiert einen elektronischen Türstopper mit einer Alarmfunktion. Bei so vielen Maßnahmen kommt selbst der erfahrenste Einbrecher nicht mehr in die Kabine. Und um ganz sicherzugehen, stellt sie noch einen Stuhl vor die Tür.

https://twitter.com/gunsnrosesgirl3/status/1873300268936507409

Der Türstopper ist jedoch nicht die einzige Technik, die in der Kabine installiert wird. Die Instagram-Userin „Victoria’s Way“ scheint sich auf der Kreuzfahrt wirklich unsicher zu fühlen, denn sie hängt zusätzlich mehrere Überwachungskameras in der Kabine auf. Dann beklebt sie alle Bildschirme und „nervige kleine Lichter“.

Sicherheitsalarm und Pfefferspray

Um sich ganz sicher zu fühlen, verlässt sie sogar ihre Kabine und schaut sich auf dem Balkon um, ob sich dort eine Gefahr verbirgt. Was sie dort auf der Kreuzfahrt erwartet hat, ist unklar, denn in dem Video sind nur tosende Wellen zu sehen. Jedoch geht Sicherheit vor, also kann ein schneller Blick auch nicht schaden. Nachdem sie zufrieden ist, schließt sie die Balkontür selbstverständlich ab und schließt die Vorhänge.

Danach legt sich die Passagierin sicher und zufrieden ins Bett, jedoch hat sie immer noch einen Sicherheitsalarm und Pfefferspray griffbereit. Ob all diese Vorkehrungen wirklich auf einer Kreuzfahrt nötig sind? Hauptsache, die Passagierin fühlt sich in ihrer Kabine vollkommen sicher.