Urlaub: Günstige Flüge im Januar – hier können Reisende sparen

Die Weihnachtsmärkte haben ihre Türen geschlossen und das Wetter in Deutschland macht auch nicht den Eindruck, als würde es einem die Lust auf einen Spaziergang im Freien verleihen. Da versteht es sich von selbst, dass viele jetzt über einen spontanen Urlaub nachdenken.

Und wer sagt eigentlich, dass so ein Trip immer teuer sein muss? An manchen Orten kann man jetzt richtig viel Geld sparen – und das, ohne auf den Spaß zu verzichten.

Urlaub: Kanaren liegen im (Spar-)Trend

Und wie sollte es anders sein, sehnen sich die meisten gerade jetzt nach ein bisschen Wärme. Warum also nicht die Füße in den Sand stecken und die Sonne genießen? Kein Wunder, dass die Kanaren in der Winterzeit 2024/2025 so richtig im Trend liegen! Die Inseln lockt sogar im Januar mit angenehmen 20 Grad und lediglich vier Regentage im Monat.

Das Beste? Laut „Expedia“ gibt es im Januar auch noch einen satten Rabatt von 10 Prozent, was das Ganze noch verlockender macht. Doch bevor du jetzt den Koffer packst und in den Flieger steigst, gibt es noch ein paar weitere Spartipps, die du unbedingt kennen solltest.

„Reisenden, die flexibel sind, empfehlen wir in der Woche nach dem 6. Januar auf die Kanaren zu fliegen“, sagt Susanne Dopp von Expedia. „In dieser Woche können Flugtickets für die Kanaren verglichen zum Saisondurchschnitt bis zu 20 Prozent günstiger sein.“ Ein klarer Vorteil, wenn man nicht unbedingt in der Hauptreisezeit fliegen muss. Wer nach Silvester reist, spart also ordentlich, ohne auf die Sonne verzichten zu müssen.

Und keine Sorge, auch Familien mit Kindern müssen nicht auf den Rabatt verzichten. Im Gegenteil: Eltern mit schulpflichtigen Kindern können besonders profitieren, wenn sie direkt in der ersten Januarwoche auf die Kanaren fliegen. Im Vergleich zur Weihnachtswoche davor kann das Sparpotenzial hier sogar bei bis zu 45 Prozent liegen – das klingt doch nach einem perfekten Start ins neue Jahr, oder?

Urlaub: HIER kannst du sparen – ein Überblick

Allerdings gibt es nicht für jede Insel die gleichen Angebote. Wenn man also auf Teneriffa, Fuerteventura oder Gran Canaria Urlaub machen möchte, sollte man den Trip unbedingt in den Januar legen. Die Ticketpreise für Flüge auf diese Inseln waren im Januar im Durchschnitt am niedrigsten. Wer dagegen Lanzarote oder La Palma bevorzugt, sollte sich auch die Flugpreise im Februar genauer anschauen.

Hier ein Überblick vom Sparpotenzial:

Teneriffa: 15 Prozent im Januar

Fuerteventura: 25 Prozent im Januar

Gran Canaria: 15 Prozent im Januar

Lanzarote: 10 Prozent im Februar

La Palma: 5 Prozent im Februar

Wer also spontan in den Urlaub fliegen möchte, bevor das Jahr so richtig losgeht, der kann auf die Kanaren fliegen. Es gibt auf jeden Fall genug zu entdecken.