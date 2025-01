Kreuzfahrt: Uneinsichtige Gäste sorgen für Ärger – „Sehr oft Realität“

Von wegen die schönste Zeit des Jahres! Wer auf einer Kreuzfahrt unterwegs ist, kennt das nervige Problem, wenn andere Urlauber Liegen auf den Decks reservieren wollen. Auf Social Media hat jetzt ein Satire-Posting für Aufsehen gesorgt, weil sich viele Deutsche ertappt fühlen – und zugeben, beschriebene Szenerie nur allzu gut zu kennen.

Die Handlung des Satire-Texts ist schnell erzählt. Eine Familie plant akribisch den perfekten Urlaubstag auf einer Kreuzfahrt. Schon um 6.30 Uhr wird das Pool-Deck gestürmt, um die besten Liegen mit Handtüchern, Büchern oder Klammern zu sichern.

Kreuzfahrt: Uneinsichtige Gäste sorgen für Ärger

Herrscht aber wirklich ein Krieg um freie Liegen an Bord? Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.de. Vor allem Gäste der deutschen Reederei Aida bekommen auf den Deckel. Kein Wunder, denn: Das ewige Liegen-Reservieren sorgt nicht nur bei anderen Urlaubern, sondern auch bei der Crew für Ärger.

Ein Phänomen, das nicht nur nervt, sondern auch die Urlaubsfreude vieler trübt. Kommentare wie „So genial geschrieben“ oder „Das ist leider viel zu oft Realität“ häufen sich unter dem Facebook-Post, der mittlerweile viral ging, wie MOIN.de weiter berichtet. Viele Nutzer sehen das als Anlass, um von eigenen Erlebnissen zu erzählen.

So schildert eine Frau: „Sechs Liegen reserviert, aber nur einmal lag eine für eine Stunde drauf. Die saßen dann lieber auf den Stühlen am kleinen Pool.“ Was andere Urlauber zu erzählen haben und warum ausgerechnet deutsche Reisende ihr Fett wegkriegen, kannst du hier auf MOIN.de nachlesen!