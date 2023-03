Kreuzfahrt: Reederei bietet besondere Reisen an – doch nicht jeder darf mitfahren

Von einer Kreuzfahrt träumen viele Menschen. Denn ein Urlaub auf einem Schiff bietet den Luxus, innerhalb von wenigen Tagen gleich mehrere schöne Orte zu bereisen.

Die Reederei Costa bietet jetzt zwei ganz besondere Kreuzfahrten an. Allerdings darf da nicht jeder mitfahren.

Kreuzfahrt: Reederei bietet besondere Reisen an

Ob zum Ausruhen oder Städte bereisen, eine Kreuzfahrt lohnt sich immer. Dabei haben Urlauber die Möglichkeit, mehrere schöne Orte zu entdecken, da die riesigen Schiffe an vielen Häfen in verschiedenen Ländern einen Halt machen.

Reedereien bieten dabei immer wieder mehrere besondere Reisen an. So wie etwa das Unternehmen Costa Crociere. In diesem Jahr finden gleich zwei ganz exklusive Kreuzfahrten nur für Mitglieder des C-Clubs mit der Costa Favolosa statt. Zunächst geht es im Juni in Richtung Lofoten, bevor das Schiff im September Kurs auf Marokko oder Tunesien nimmt.

Am 24. Juni beginnt die Reise ab Bremerhaven für 15 Tage. Dabei geht es auf Entdeckungstour nach Norwegen hoch bis zu den Lofoten. Drei Monate später findet die zweite Reise mit der Costa Favolosa statt, die am 23. September in Savona in Italien startet. Den Urlaubern erwartet dabei eine 15-tätige Reise in Marokko und Tunesien.

Nur für Mitglieder

Die C-Club-Mitglieder dürfen sich auf der Kreuzfahrt auf exklusive gastronomische Erlebnisse, neue Ausflüge, Shows, Themenabende, besondere Gäste und weitere Überraschungen freuen.

In Norwegen werden beispielsweise Starköche für die Gäste neueste Gerichte kochen. Jeden Abend gibt es zudem Partys mit Shows, Themenveranstaltungen, Wettbewerben und Auftritten verschiedener international bekannter Künstler. Besonders beliebt sind die Städtetouren bei den Gästen.

Mehr News für dich:

Dabei dürfen sich die Urlauber auf Boots- und Kanufahrten durch die Fjorde, Wanderungen zu den schönsten Dörfern zwischen grünen Bergen und blauem Meer und Sonnenuntergangs-Touren freuen.