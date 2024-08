Kreuzfahrt: Passagiere in Sorge – es geht um ihre Kinder

Vor den Sommerferien stellen sich Eltern wohl nur eine Frage: Wo kann man dieses Jahr mit den Kindern hin verreisen? Während die einen alle Jahre wieder auf den gleichen Reiseort schwören, kann es für andere nicht an genug unterschiedliche Orte gehen, damit der Nachwuchs auch schon in jungen Jahren allerhand erlebt.

Immer mehr Urlauber planen deshalb auch, mit ihren Kindern eine Kreuzfahrt zu unternehmen. Dafür rüsten die Reedereien auch immer weiter auf und empfehlen manche Reisen auf hoher See sogar explizit für die jüngere Klientel und Familien. Einige Neulinge unter den Kreuzfahrt-Passagieren machen sich jetzt aber Sorgen um die Gesundheit ihrer Kinder. Es geht um ein bestimmtes Reiseziel.

Kreuzfahrt: Ist DIESER Ort für Kinder ungeeignet?

In einer Aida-Gruppe bei Facebook ist dieser Tage eine regelrechte Diskussion entbrannt. Eine Urlauberin hatte hier nachgehakt, welche Kreuzfahrten auch mit Kleinkind zu empfehlen sind. Als dann eine Mutter offenbarte, dass sie zum ersten Mal eine Kreuzfahrt mit zwei Kindern nach Norwegen unternimmt, meldeten sich prompt entsetzte Aida-Fans zu Wort.

Vor allem die Begründung der Zweifach-Mama, dass es in Norwegen „nicht viel Wellengang geben“ soll, stieß vielen übel auf. „Norwegen und wenig Seegang? Wer hat euch denn den Bären aufgebunden?“, wurde etwa eine Frau deutlich. „Viel Glück bezüglich des Wellengangs“, merkte auch eine andere Urlauberin ironisch an. „Da ist Norwegen eine schlechte Wahl mit dem Seegang“, mischte sich auch eine weitere Dame in der Kommentarspalte in die Diskussion ein. Aber haben sie mit ihren Bedenken Recht?

Experte spricht Klartext: „Stimmt so nicht“

Einer, der sich mit Kreuzfahrten und ihren Tücken auskennt, ist Franz Neumeier. Der Freie Reisejournalist betreibt den vielfach ausgezeichneten Reiseblog „Cruisetricks“. Auf Nachfrage dieser Redaktion, ob Norwegen aufgrund des Wellengangs als Reiseziel für Kreuzfahrt-Gäste mit Kindern ungeeignet ist, wird er deutlich: „So pauschal lässt sich die Frage eigentlich nicht beantworten, denn schon die Annahme, dass es an der norwegischen Küste immer höheren Wellengang hat, stimmt so ja nicht. Seegang kann es überall geben und das hängt letztlich vom Wetter und (…) der Jahreszeit ab.“

Seiner langjährigen Erfahrung nach spricht aber grundsätzlich nichts gegen eine Norwegen-Kreuzfahrt mit Kindern. „Zumal Kinder oft auch weniger anfällig sind für Seekrankheit.“ Aber das sei natürlich von Kind zu Kind individuell. Kreuzfahrt-Neulinge sollten also vielleicht erst mal bei einer normalen Schiffsrundfahrt erproben, wie seefest ihr Nachwuchs ist und sich dann über eine geeignete Jahreszeit für eine Norwegen-Reise informieren. Dann erwartet sie am Ende keine böse Überraschung.