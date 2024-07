Kreuzfahrt: Gäste blicken auf Bar-Karte – ihnen stockt der Atem!

Damit man im Urlaub auch mal ordentlich abschalten kann, gehört es für viele Touristen einfach dazu, sich richtig zu gönnen und wenig Gedanken an das Geld zu verschwenden. Das gilt sowohl an Land als auch auf hoher See bei einer Kreuzfahrt.

Dabei gehört nicht nur die ein oder andere Shopping-Tour dazu, sondern auch der ein oder andere Gaumenschmaus an Bord. Sich abends noch mit Blick aufs Meer einen Cocktail zu genehmigen, gehört dabei für viele Kreuzfahrt-Passagiere einfach zum Urlaub dazu. Doch beim Blick auf die Karte der Schiffs-eigenen Bars fallen Gäste von MSC Cruises jetzt aus allen Wolken. DAMIT haben sie nicht gerechnet.

Kreuzfahrt: Änderungen in den Bars

Wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ kürzlich berichtete, hat man auf den Schiffen der Reederei nämlich jetzt einige Änderungen in den Bars vorgenommen. Und die betrifft ausgerechnet die Cocktail-Karte.

Bevor Passagiere jetzt direkt das Schlimmste befürchten, können wir sie beruhigen: Tatsächlich hat MSC Cruises sein Cocktail-Angebot pünktlich zu den Sommerferien erweitert. Demnach werden seit kurzem zwei brandneue Kreationen angeboten, die vor allem die Herzen von Gin-Fans höherschlagen lassen.

Passagiere haben die Qual der Wahl

„Das Ziel der Reederei ist es, die Passagiere auch geschmacklich auf eine Reise mitzunehmen und sowohl beliebte Klassiker als auch kreative neue Aromen und Mixturen in das Repertoire der Bars aufzunehmen“, heißt es dazu bei „Kreuzfahrt Aktuelles“. Auf allen Schiffen des Kreuzfahrt-Konzerns werden deshalb ab sofort der „Jasmine and Rose Gin Tonic“ mit Bloom Pink Gin sowie der „Skinny Lemongras and Ginger Gin Tonic“ mit Whitley Neill Gin angeboten.

Aber auch über alkoholfreie Gin-Spezialitäten können sich Passagiere jetzt freuen. So wird etwa der „Passion Fruit 0.0 GT“ mit alkoholfreiem Gin zubereitet. Das ist aber noch lange nicht alles. Denn wie aus einer Mitteilung von MSC Cruises hervorgeht, veranstaltet die Reederei auf einem seiner Kreuzfahrt-Schiffe sogar ein Gin-Projekt. Regelmäßige Verkostungen und Cocktail-Events sorgen außerdem für ausgelassene Stimmung an Bord. Na, dann bleibt wohl nur eines zu sagen: Prost!