Kreuzfahrt: Notfall auf Aida-Schiff! Passagierin muss mit Helikopter abgeholt werden

Eine Kreuzfahrt entlang der Küste von Australien – was könnte man sich denn Schöneres und vor allem Erholsameres vorstellen? Für eine Frau an Bord eines Aida-Schiffes wurde diese Reise jedoch zu einem medizinischen Notfall…

Am vergangenen Mittwochnachmittag (11. Januar) forderte der Luxus-Kreuzfahrtdampfer AIDAmar bei der australischen Sicherheitsbehörde an Land Hilfe an. Doch was war überhaupt passiert?

Kreuzfahrtschiff forderte sofortige Hilfe an

Wie der australische Nachrichtendienst PerthNow auf seiner Website berichtete, musste eine Passagierin an Bord des Kreuzfahrtschiffes evakuiert werden. Weil mit rund 500 Kilometer Entfernung aber noch lange kein Land in Sicht war, wurde kurzerhand ein Helikopter eingesetzt, um die 66-Jährige zu retten.

Während der Hubschrauber bereits in der Luft war, wurde die Crew des Kreuzfahrtschiffes gebeten, in Richtung Geraldton zu steuern – der nächstgelegenen Küstenstadt. Bis die Hilfe letztendlich eintraf, vergingen rund 40 Minuten.

Kreuzfahrt-Passagierin mit Hubschrauber gerettet

Dann musste es allerdings schnell gehen, um die Passagierin noch vor dem Einbruch der Dämmerung wieder an Land zu bringen. Von der spektakulären Rettungsaktion liegen dem Magazin ebenfalls Bilder vor: Mithilfe einer Seilwinde seilte sich einer der Sanitäter auf das Kreuzfahrtschiff ab – den gleichen Weg nahm er mit der Patientin in seinen Armen wieder zurück. Mit Seilen gesichert wurde das Duo in den Helikopter gezogen.

Mehrere Themen:

Zurück an Land wurde die Aida-Passagierin dann zur weiteren Behandlung umgehend in ein australisches Krankenhaus transportiert. Was genau der Grund für den medizinischen Notfall an Bord des Kreuzfahrtschiffes war, wurde allerdings nicht bekannt gegeben. Bleibt also nur zu hoffen, dass die Patientin inzwischen wieder auf dem Weg der Besserung ist.