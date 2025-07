Mallorca-Flieger will in Bremen abheben – er muss sofort wieder umkehren

Turbulente Szenen am Samstag (12. Juli) am Bremer Flughafen! So hatten sich diese Passagiere ihre Reise nach Mallorca wohl nicht vorgestellt. Ihr Flug auf die Sonneninsel sollte sich etwas verzögern…

Am Samstagmorgen sollte ein Flieger der Airline „Sundair“ von Bremen nach Palma de Mallorca abheben – doch kurz nach dem Start musste die Maschine mit allen 146 Passagieren an Bord umdrehen und direkt wieder in Bremen landen. Was war geschehen?

Mallorca-Flieger muss kurz nach Start wieder landen

Kurz nach dem Start am Flughafen in Bremen schlug die Crew des Sundair-Fliegers plötzlich Alarm: An Bord sei leichter Dampf bemerkt worden, wie eine Unternehmenssprecherin später gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“ (dpa) erklärte. Aus Sicherheitsgründen entschied sich die Flugzeugbesatzung daher, umgehend zum Bremer Flughafen zurückzukehren und die Maschine zu landen.

Die gute Nachricht zuerst: Das Angebot zur medizinischen Hilfe für Passagiere oder Crewmitglieder musste von niemandem in Anspruch genommen werden – alle Personen konnten den Mallorca-Flieger nach der ungeplanten Landung in Bremen selbstständig verlassen.

Urlauber reisen mit Ersatzflieger nach Mallorca

Der Mallorca-Urlaub für die Passagiere fiel durch diesen Vorfall jedoch nicht ins Wasser, sondern verschob sich nur ein wenig. Eine Ersatzmaschine wurde nach Bremen beordert, um die 146 betroffenen Reisenden auf die beliebte Balearen-Insel zu fliegen.

Was genau den Dampf auslöste, der zur postwendenden Landung in Bremen führte? Sundair teilt mit, dass man mit technischen Spezialisten und den zuständigen Behörden in engem Austausch stehe, um den Vorfall aufzuarbeiten. (mit dpa)