Kreuzfahrt: Notfall an Bord! Hubschrauber landet an Deck

Medizinischer Notfall auf der Aida Cosma! Am Sonntagabend (16. Februar) musste ein Hubschrauber auf dem Kreuzfahrtschiff landen. Es ging um das Leben eines Passagiers, der an Bord des Dampfers nicht länger ausreichend versorgt werden konnte.

Die Reederei musste reagieren. Allerdings befand sich das Schiff zu dem Zeitpunkt viel zu weit vom Land entfernt, um den Fahrgast per Beiboot zu transportieren. Darum wurde ein Hubschrauber geschickt, um die Person schnell ins nächste Krankenhaus zu fliegen.

Kreuzfahrt-Passagier erleidet medizinischen Notfall

Die Kreuzfahrt rund um die Kanarischen Inseln hatte sich der Urlauber sicherlich anders vorgestellt. Statt an Deck zu entspannen oder bei den Landgängen die Highlights der Region zu erkundigen, landete er mitten auf der Reise auf der Krankenstation. Doch konnte das medizinische Personal der Aida Cosma seine Versorgung nicht länger gewährleisten. Er musste dringend ins Krankenhaus.

An dem besagten Seetag hätte das Schiff eigentlich Funchal auf Madeira ansteuern sollen. Doch schlechte Wetterbedingungen machten den Anlauf unmöglich. Daher befand sich der Dampfer zum Abend hin mitten auf See, südlich von Teneriffa, aber viel zu weit weg vom Land. Statt mit einem Boot musste die Notausschiffung über den Luftweg erfolgen. Ein Rettungshubschrauber musste her.

Kreuzfahrt: Helikopter landet an Deck

Um die bestmögliche Versorgung des Patienten zu ermöglichen, musste es schnell gehen. Ein Helikopter wurde angefordert, der gegen 18 Uhr am Sonntagabend auf dem Schiffsdeck landete. Der Patient auf einer Trage stabilisiert und dann ein nächstgelegenes Krankenhaus geflogen. Wie es ihm jetzt geht, ist „Schiffe-und-Kreuzfahrten.de“ nicht bekannt.

Für die verbliebenen Gäste der Aida Cosma geht es nun weiter die Kanaren entlang. Alternativ für Funchal ist das Kreuzfahrtschiff nun auf dem Weg nach La Palma auf Mallorca und wird dort am Montag (17. Februar) eintreffen.