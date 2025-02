Kreuzfahrt: Urlauber geraten in Albtraum-Szenario – dann geschieht das Undenkbare!

Eine traumhafte Kreuzfahrt in der Karibik sollte es werden. Zwei Aida-Fans hatten sich schon lange auf die Reise gefreut – doch dann sollten sie das erleben, wovor sich alle anderen fürchten.

Gerade genoss das Paar noch den Landgang in Bonaire und im nächsten Moment wurde es mit der harten Realität konfrontiert. Die ganze Kreuzfahrt stand auf dem Spiel. Unser Partnerportal „MOIN“ hat zuerst darüber berichtet.

Kreuzfahrt-Gäste kommen zu spät

Auf Tour mit der Aida machte das Schiff zuletzt in Bonaire in der Karibik Halt. Das genannte Pärchen ging von Bord, um den schönen Tag bei einer spannenden Erkundungstour an Land zu verbringen. Dann kam es wie es kommen musste.

Bei all den neuen Eindrücken und Erlebnissen hatte das Paar komplett die Zeit vergessen. Und als das Schiff dann wie geplant um 17.30 Uhr die Weiterfahrt antreten sollte, fehlte von den zweien jede Spur. Wo waren sie nur abgeblieben?

Kreuzfahrt-Urlauber erleben Albtraum

Trotz mehrfachen Ausrufens der Passagiere fehlten die zwei spurlos. Dem Bordpersonal blieb schließlich nichts anderes übrig. Sie brachten das Gepäck der zurückgebliebenen Urlauber an Land und mit einer Verspätung von 45 Minuten legte das Schiff ab, so „MOIN“. Der Albtraum eines jeden Kreuzfahrtreisenden: zu spät am Hafen anzukommen und dem Dampfer nur noch hinterherwinken zu können.

Genau das passierte den beiden Passagieren. Sie rannten noch zum Hafen, entdeckten ihre Koffer und konnten nur zusehen, wie sich das Schiff immer weiter von ihnen entfernte. Dann machte der Kapitän noch eine Durchsage, dass sie leider nicht erneut anlegen könnten, um das Paar mitzunehmen. Alles schien verloren, doch sollte das Pärchen Glück im Unglück haben. Wie die Geschichte ausging, erfährst du von unserem Partnerportal „MOIN“.