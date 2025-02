Kreuzfahrt: Aida macht es selbst öffentlich – Fans reagieren sofort

Für viele Menschen ist eine Kreuzfahrt der perfekte Mix aus Entspannung und Action. Während an Board ordentlich relaxt und am Pool gelegen wird, heißt es an Land: Erkunden, was das Zeug hält. Während des Urlaubs sehen Gäste von Aida, Mein Schiff, MSC Cruises und Co. zahlreiche neue Orte und lernen neue Kulturen kennen.

Sie kommen aus ihrem Alltagstrott heraus und können ihre Sorgen für einen Moment vergessen. Nun macht Aida eine große Ankündigung, die bei Kreuzfahrt-Liebhabern noch einmal mehr für gute Laune sorgt.

Kreuzfahrt: Aida macht große Ankündigung auf Facebook

Auf Facebook kündigte Aida am 8. Februar den Geburtstag eines Kreuzfahrtschiffs an und schreibt: „Happy Birthday AIDAblu! Unser Kussmundschiff wird heute 15 Jahre und hat euch die schönsten Aida-Momente beschert.“

Passend zu dem besonderen Tag fragt die Reederei seine Gäste: „Was wünschst du unserem Geburtstagskind?“. Kreuzfahrt-Fans reagieren sofort und feiern gemeinsam mit Aida.

Aida-Fans feiern mit: Das wünschen sie dem Schiff zum Geburtstag

Unter dem Facebook-Post wird Aidablu nur so mit Glückwünschen der User überhäuft. Sie wünschen dem Schiff für die Zukunft „Nette Gäste, schöne Momente und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“. Zudem hoffen Fans auf „viele unvergessliche Momente“ und eine „stets gute Fahrt“.

Einige Kreuzfahrt-Liebhaber schwelgen in Erinnerungen an die guten alten Zeiten. „Du hast 2015 bei unserer ersten Kreuzfahrt gezeigt, wie schön diese Art von Reisen ist und seitdem haben wir sehr hohes Kreuzfahrtfieber“, schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert: „Wir haben dich damals schon mit einem Haufen verrückter AIDA Fans in der Werft besucht und duften dich feierlich bei deiner Wintertaufe in der Fischauktionshalle begrüßen. Was war das ein toller Abend“. Gäste freuen sich nun auf weitere gemeinsame Jahre mit Aidablu.