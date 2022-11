Kreuzfahrt-Schiff schwer getroffen – heftige Aufnahmen von Bord! „Kam keine Hilfe“

Es ist wohl der Albtraum jedes Kreuzfahrt-Passagiers, dass die Luxus-Bootstour im Chaos endet und das Schiff in Schieflage gerät. Für die Reisenden an Bord des Kreuzfahrt-Dampfers „Mein Schiff 3“ wurde genau diese Angst am Samstag (5. November) zur dramatischen Realität.

Fotos zeigen die Verwüstung, die ein Zwischenfall dieser Art in Leixoes in Portugal auf dem Kreuzfahrtschiff verursachte. Davon berichtet unser Partnerportal „Moin.de“.

Kreuzfahrt-Schiff von Wellen überrascht

Schuld für den unschönen Zwischenfall war eine Welle, die vom Hafen in Portugal kommend das Schiff bei der Ausfahrt traf und den Dampfer damit zur Seite kippte. Den Passagieren an Bord jagte das Erlebnis einen ordentlichen Schreck ein, dabei wollten die Anwesenden doch eigentlich nur die Fahrt von Bremerhaven zu den kapverdischen Inseln fortsetzen.

Wie „Moin.de“ berichtet, hatte sich im Anschluss ein Passagier gemeldet und von dem Chaos an Bord erzählt. Die Welle sorgte für allerlei Zerstörungen an Deck. Während Unbefestigtes durch die Gegend rutschte, gingen Geschirr, aber auch Möbel dabei direkt zu Bruch.

Auch die Poolanlagen blieben nicht unangetastet. Selbst vor dem Poolbereich auf dem oberen Innendeck machten die Wellen nicht Halt. Der Passagier erzählt von den Pools auf dem oberen Innendeck, die mit Wasser von außen geflutet wurden und außerdem von überschwemmten Fluren.

Kreuzfahrt: Tui Cruises bezieht Stellung

In der anschließenden Stellungnahme von Tui Cruises heißt es, bedingt durch „kurzen, starken Seegang“ sei es zu Sachschäden und „leichten Verletzungen bei wenigen Gästen“ gekommen. Der Passagier erzählt von einem Rollstuhlfahrer, der bei dem Wellengang gegen ein Fenster geprallt sein soll und danach beatmet werden musste.

