Kreuzfahrt: Bittere Pille für Urlauber! Reederei streicht Reiseziel für gesamte Saison

MSC startet in diesem Jahr mit dem neuen Kreuzfahrt-Schiff „Explora I“. Im Juli 2023 geht es los und ein Jahr später soll dann auch die „Explora II“ in See stechen. Doch wie jetzt bekannt wurde, hat die Reederei bereits bevor die Schiffe getauft wurden, auch schon die geplanten Reisen wieder über Bord geworfen.

Ein Reiseziel fehlt nun im Fahrplan. Der Ersatz führt die Kreuzfahrt-Urlauber dann ab Mai 2024 in eine ganz andere Richtung.

Kreuzfahrt-Ziel gestrichen

Die Reederei MSC Cruises will noch in diesem Jahr mit ihrer neuen Marke „Explora Journeys“ an den Start gehen. Von Juli 2023 bis Mai 2024 sollte – wenn nichts dazwischenkommt – alles nach Plan verlaufen. Für das Frühjahr 2024 sind Fahrten im Norden von Europa und Amerika sowie in der Karibik vorgesehen.

Vom 18. April bis 6. Mai 2024 schippert die „Explora I“ von Hawaii nach Vancouver. Ab August 2024 soll es dann eigentlich nach Alaska weitergehen. Doch dieses Ziel streicht MSC jetzt komplett aus dem Fahrplan – für die gesamte Saison. Stattdessen geht es zurück nach Europa und dann weiter übers Mittelmeer, wie „schiffe-kreuzfahrten.de“ berichtet. Im Sommer gesellt sich dann auch planmäßig die „Explora II“ dazu.

MSC mit Großankündigung

Im Herbst 2024 wird das erste Schiff vor allem in Nordamerika unterwegs sein. Zum Beispiel steht zwischen dem 30. September und dem 16. Oktober eine 16-tägige Reise an, welche die Urlauber ab New York City die US-amerikanische und kanadische Ostküste entlangführt. Ende November geht es dann sogar auf den Amazonas.

Hier noch ein paar Fakten zu den beiden baugleichen Luxusschiffen. Sie sind knapp 250 Meter lang und gut 30 Meter breit. Mit etwa 460 Suiten sind sie für maximal 1.473 Gäste ausgestattet. Bis 2028 sollen den zwei bereits gebauten und geplanten Schiffen noch vier weitere folgen.