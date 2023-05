Kreuzfahrt: Aida-Gast geht an Deck – was Mitreisende hier taten, macht nur fassungslos! „Widerlich“

Chinesen haben keine Tischmanieren, Engländer stellen sich in jede Schlange und Deutsche reservieren schon morgens ihre Liegen mit Handtüchern. Klischees gibt es viele, die meisten sind völlig überzogen. Leider nicht alle, wie eine Urlauberin auf ihrer Kreuzfahrt feststellen musste.

„Nie wieder Aida Cosma“ war das radikale Urteil einer Frau, die mit dem Kussmund-Schiff über das Mittelmeer gefahren war. Unserem Partnerportal „Moin.de“ berichtet sie, was ihr übel aufgestoßen war. Belegte Liegen waren da noch das kleinste Problem.

Kreuzfahrt: Mit-Urlauber treiben Reisende in den Wahnsinn

Seetag – den ganzen Tag an Bord ausspannen mögen viele Kreuzfahrt-Passagiere nicht weniger als einen Landgang. Auf der „Aida Cosma“ musste eine Reisende allerdings eine ganze Reihe von unangenehmen Momenten verkraften. Für sie stand nach dem Seetag fest, dass es die letzte Reise mit dem größten der Aida-Schiffe sein wird.

Morgens um 7 Uhr war sie bereits an Deck, um endlich mal eine freie Sonnenliege zu bekommen. Doch nix da. Was viele für ein Klischee halten, war auf dem Schiff traurige Wahrheit. Sämtliche Liegen waren in aller Herrgottsfrüh bereits mit Handtüchern belegt. Passagiere sah sie dagegen keine. Die wahren wohl alle nach der Liegen-Reservierung wieder ins Bett gegangen.

Doch damit nicht genug. Gegenüber MOIN.de berichtete sie über weitere scheußliche Verhaltensweisen einiger Mitreisenden. „Peinlich“, kommentierte sie das Fehlverhalten von vielen Urlaubern, mitgebrachte Trinkflaschen in den Restaurants aufzufüllen.

Bei ausgesprochen freundlicher Crew waren einige Mit-Urlauber alles andere als nett. Die Krönung des Fehlverhaltens wartete aber noch auf sie. Als sie dachte, schlimmer geht es nicht mehr, wurde sie eines Besseren belehrt.