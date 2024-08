Kreuzfahrt: Schon wieder! Reederei muss Reißleine ziehen

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der plant diese in der Regel bereits Monate im Voraus und die Vorfreude auf die Zeit an Bord steigt Tag für Tag. Während sich die einen eher für eine Tour durchs Mittelmeer entscheiden oder weitaus fernere Gewässer erkunden, zieht es die anderen in den Norden. Kein Wunder, denn die einzigartigen Eislandschaften und die kälteresistenten Tiere sind definitiv einen Besuch wert. Doch wer bereits die dicken Schuhe, warmen Jacken und den Schal weiter vorne im Schrank platziert hat, der wurde zuletzt enttäuscht, als dieser Kreuzfahrt-Gigant die Reise auf hoher See abgesagt hat.

Einige Passagiere sind besonders verärgert. Immerhin sei dies nicht die erste Reise der Reederei, bei der es zuletzt zu Komplikationen gekommen war (wir berichteten).

Kreuzfahrt-Reise abgesagt

„Grönland (…) ist ein Reiseziel, das es wert ist, auf einer MSC Nordeuropa-Kreuzfahrt erkundet zu werden.“, schreibt die Rederei auf ihrer eigenen Webseite. Die riesige Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer ist größtenteils von Eis bedeckt und ist dennoch für seine atemberaubende Landschaft bekannt. Unter anderem aus diesem Grund haben sich wohl viele Passagiere für eine Grönland-Kreuzfahrt im Jahr 2025 entschieden. Doch MSC Cruises hat die bereits angekündigte Grönland-Reise nun endgültig abgesagt.

Vom 29. Juni bis zum 20. Juli 2025 sollten die Reisenden vor allem eines: Die eisfreien Fjorde bestaunen und die mit Schnee bedeckte Landschaft erkunden. Doch wie es scheint, fällt die lang ersehnte Tour nach Grönland nun endgültig ins Wasser. „Wir können bestätigen, dass wir die Grönland-Kreuzfahrt 2025 ab Warnemünde mit der MSC Poesia aus operativen Gründen abgesagt haben“, zitiert „kreuzfahrt-aktuelles“ die Rederei. Was das für die Passagiere bedeutet?

SO geht es für die Passagiere weiter

Den Gästen wird wohl zunächst angeboten, die Reise erstattet zu bekommen oder auf eine andere Kreuzfahrt-Reise umgebucht zu werden. Statt der Tour nach Grönland sollen in dem Zeitraum nun vermutlich Routen durch die Ostsee und nach Norwegen geplant werden.

Einige erfahrene Kreuzfahrt-Liebhaber werden sich nun mit Sicherheit fragen: Wurde nicht erst vor kurzem die Island-Reise abgebrochen? Aufgrund einer unerwarteten Eisfront hatte die MSC Poesia Grönland den Rücken gekehrt und stattdessen frühzeitig Island angesteuert.