Kreuzfahrt: Insider packt aus! Dafür solltest du an Bord niemals Geld ausgeben

Wer eine Kreuzfahrt bucht, der will sich in der Regel nicht lumpen lassen. Wer besonders tief in die Tasche greifen kann, der entscheidet sich für seinen wohlverdienten Urlaub dann doch mal für die Außenkabine mit Blick auf das tosende Meer, den ein oder anderen Cocktail am Abend oder den Sportkurs in der Früh. Eine Insiderin klärt die Reisenden nun allerdings darüber auf, auf welche Aktivitäten an Bord auch gut verzichtet werden kann. Für sie ist klar: DIESE Dinge sind bei einer Kreuzfahrt-Reise ihr Geld mit Sicherheit nicht wert.

Nicht selten sitzt das Geld bei einem Urlaub auch schon mal lockerer. Kein Wundern, denn wer Monate lang arbeitet, um sich eine Kreuzfahrt zu finanzieren, der gibt das gesparte Geld auch großzügig aus, ohne jeden Cent zweimal umzudrehen. Gleichzeitig locken verschiedene Freizeitangebote an Bord und verschiedene Restaurantmöglichkeiten den Urlaubern den ein oder anderen Schein aus der Tasche. Könnte sich das nun ändern?

Kreuzfahrt: SO sparst du dein Geld

Am Abend das leckere Abendessen mit einem Cocktail abschließen, immerhin ist der Bootcamp-Fitnesskurs am nächsten Morgen schon gebucht. Am Nachmittag geht es dann zur wohlverdienten Massage und zur Maniküre. Bei solch einem Tagesplan verliert so manch einer auch schon mal den Überblick über seine Ausgaben. Doch damit ist nun Schluss, denn eine Insiderin hat eine Liste zusammengestellt, mit der Kreuzfahrt-Reisende ihren Geldbeutel an Bord künftig etwas schonen können.

Sport-Kurse, die extra kosten, weil sie in der Früh bereits besonders viele Kalorie verbrennen sollen, scheinen nicht immer für jeden sinnvoll zu sein. Insbesondere da diese in der Regel für alle Fitnesslevel geeignet sind und somit nicht sehr anspruchsvoll seien, rät die Insiderin von einem Besuch ab. „Außerdem können sie sehr teuer werden und sind möglicherweise kürzer als die Kurse im Fitnessstudio, die ihr gewohnt seid“, heißt es in einem Bericht vom „Business Insider“. Doch Kreuzfahrt-Gäste können noch an anderen Stellen Geld sparen.

Nagelstudios an Bord vermeiden

Wer gerne am Abend mal den ein oder anderen alkoholischen Cocktail trinkt, sollte diese lieber nicht alle nacheinander bestellen und am Ende eine hohe Rechnung aufsummierter Getränke bekommen. „Meiner Meinung nach lohnt sich das Getränkepaket, wenn ihr drei oder mehr solcher Getränke pro Tag zu euch nehmt“, erklärt die Insiderin weiter.

Wer sich weniger an der Bar rumtreibt und lieber seinen Maniküre-Termin für den nächsten Tag plant, der kann sich laut Empfehlung vom „Business Insider“ auch Geld sparen. Die Nagelstudios an Bord bieten nämlich meist nur einfache Designs an und sind dabei meist teurer als die an Land.