Kreuzfahrt: „Mein Schiff“ mit niederschmetternder Absage – Urlauber verlieren die letzte Hoffnung

Eine Meeresbrise in der Nase, entspannt auf einer Liege auf dem Sonnendeck relaxen, einen Drink in der Hand und den Landgang am nächsten exotischen Hafen schon vor Augen – so stellen sich wohl viele die ideale Kreuzfahrt vor.

Die Reisen auf den Ozeandampfern sind nach wie vor extrem beliebt. Manche quartieren sich gleich monatelang auf den Schiffen von „Aida“ oder „Tui“/“Mein Schiff“ ein und schippern einmal um den halben Planeten. Einige Passagiere werden sogar zu Stammgästen bestimmter Reedereien, sie würden mit den Schiffen ihres Vertrauens überall hin reisen.

Doch von einer Traumvorstellung müssen sich jetzt die Passagiere der „Mein Schiff“-Flotte von Tui Cruises endgültig verabschieden. Von der Reederei gab es kürzlich eine niederschmetternde Absage!

Kreuzfahrt: Bittere Absage

Viele Hardcore-Kreuzfahrt-Fans kennen die Flotten ihrer Stamm-Reedereien auswendig, haben sogar ihr persönliches Lieblingsschiff. Eine Weltreise in der Traumkabine auf dem favorisierten Dampfer? Was könnte es Schöneres geben?

Nun, wenn du gerne mit der „Mein Schiff“-Flotte unterwegs bist, ist dieser Traum für dich nun endgültig geplatzt. Denn „Tui Cruises“ hat in seiner langjährigen Geschichte bisher nie Weltreisen mit „Mein Schiff“ angeboten – und legte nun einmal mehr nach: Weltreisen wird es bei ihnen auch künftig NIE geben. Uff, das ist mal eine Ansage.

Aber warum schiebt Tui einer „Mein Schiff“-Weltreise so resolut den Riegel vor?

Keine Weltreisen mit „Mein Schiff“

Wie das Portal „Kreuzfahrt-Aktuelles.de“ berichtet, begründet Tui die Absage unter anderem mit der Größe der Schiffe. Die seien nämlich tatsächlich ZU groß für eine Weltreise, so die Reederei. Die riesigen Dampfer für eine derart lange Reise auszustatten und seetüchtig zu machen, wäre einfach mit einem enormen Aufwand verbunden – auch aus finanzieller Sicht.

Vor allem, weil die Nachfrage nach Weltreisen bei den „Mein Schiff“-Kunden wohl gar nicht so groß sei, wie es von Tui heißt. Da die Reederei bisher nie „Mein Schiff“-Reisen in dieser Dimension angeboten hat, wäre man auch gar nicht darauf vorbereitet, Weltreisen plötzlich in den eigenen Katalog mit aufzunehmen.

So sind Weltreisen bei Tui doch möglich

ABER: Tui betreibt ja nicht nur die „Mein Schiff“-Flotte. Dem Konzern gehört auch „Hapag Lloyd Kreuzfahrten“, deren Schiffe „MS Europa“ und „MS Europa 2“ tatsächlich Weltreisen veranstalten. Interessenten können also hier nach Angeboten schauen.

Wer aber an Bord seines Lieblings-„Mein Schiff“-Dampfers den gesamten Blauen Planeten umschiffen will, muss diese Hoffnung wohl auf ewig begraben.