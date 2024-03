Kreuzfahrt: Aida Cruises mit großer Neuerung – Gästen schwirrt der Kopf

Das Kreuzfahrt-Unternehmen Aida Cruises hat ein neues Angebot für seine Passagiere in petto. Das könnte vor allem Familien an Bord der Schiffe gefallen. Andere jedoch sehen bei der Umsetzung ein großes Problem, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

+++ Kreuzfahrt: Aida-Preise im Höhenflug – Passagiere reagieren ungewöhnlich +++

Das neue Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder an Bord der „Aida Cosma“ und „Aida Nova“. Was sie hier auf Kreuzfahrt erwartet, erfährst du im Folgenden.

Neues Kreuzfahrt-Angebot für Kinder

Seit Februar können Kinder an Bord der zwei Aida-Schiffe an einem neuen Kurs teilnehmen. Und zwar bringen ihnen ausgebildete Trainer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf Wunsch das Schwimmen bei. Praktisch – besteht auf einem Hochsee-Dampfer doch grundsätzlich die Gefahr, über Bord zu gehen. Wer sich da überhaupt nicht über Wasser halten kann, ist aufgeschmissen.

Auch interessant: Kreuzfahrt: Reederei dreht kräftig an der Preisschraube – Gäste haben jetzt genug

Auf 14 Kreuzfahrten soll es die Schwimmkurse geben, beginnend ab dem 24. Februar bis zum 12. Oktober 2024. Wie „MOIN“ erklärt, richtet sich das Angebot an Drei- bis Siebenjährige. Sie können auf der „Cosma“ oder „Nova“ sogar ihr Seepferdchen machen. Das Ganze kostet 15 Euro pro Schwimmstunde plus fünf Euro für die Prüfung.

Kreuzfahrt-Gäste sehen großes Problem

An sich eine lobenswerte Idee, denken sich Kreuzfahrt-Fans. Doch wo soll der Unterricht denn stattfinden, fragen sie sich. Im Meer ja wohl kaum. Tatsächlich will Aida die Kinder in den überdachten Poolbereichen im Schwimmen schulen.

Dagegen haben die Aida-Fans so einiges einzuwenden. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ihre Argumente kannst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“ nachlesen.