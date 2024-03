Kreuzfahrt: Aida-Preise im Höhenflug – und die Passagiere FREUEN sich?

Die Kreuzfahrt-Branche erfreut sich in der letzten Zeit großer Beliebtheit. Nicht nur ältere Reisende, sondern auch junge und abenteuerlustige Menschen buchen sich derzeit gerne eine Kabine, um die Vorteile einer Kreuzfahrt auskosten zu können.

Der Luxus auf hoher See hat aber seinen Preis. Zuletzt steigen beispielsweise die Preise auf Aida-Schiffen wieder merklich an. Aber was sagen die Gäste zu diesen Entwicklungen?

Nun, unserem Partnerportal MOIN.DE zufolge reagieren die Reisenden anders, als man zunächst hätte erwarten können…

Kreuzfahrt: Aida-Preise im Höhenflug

Durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine und der starken Inflation ist in Deutschland vieles teurer geworden. Auch die Kreuzfahrt musste ihre Preise infolgedessen nach oben anpassen. Einige Reisende haben sich dementsprechend über teils große Preissprünge gewundert. Eine Frau hatte beispielsweise so große Freude an einer Metropolentour mit der „Aida Prima“, dass sie die Reise ein Jahr später direkt wieder buchen wollte – doch plötzlich war der Spaß 800 Euro teurer als noch zwölf Monate zuvor.

Auch bei anderen Angeboten lassen sich Preisanstiege finden, weiß unser Partnerportal MOIN.DE. Wenn man beispielsweise über den „Cruise Monitor“ Angebote von 2023 und 2024 vergleicht, dann lassen sich auch bei großen Mittelmeerreise Unterschiede von fast 300 Euro pro Person finden.

Kreuzfahrt: Reaktion der Gäste überrascht

Normalerweise würde man in der heutigen Zeit davon ausgehen, dass die Reisenden mit Unverständnis reagieren – aber das Gegenteil ist der Fall, wie man auf Facebook lesen kann. „Es wäre sehr schön, wenn der Preis noch mehr steigt. Dann hat man vielleicht bald wieder das Publikum an Bord wie früher“, findet ein Gast. „Hoffentlich steigt dann auch das Niveau der Gäste“, hofft auch ein anderer.

„Alles billig, billig ist halt irgendwann mal vorbei. Es kostet halt auch eben alles…“, heißt es zudem.

Puh, das sind deutliche Worte. Blicken wohlhabendere Passagiere, die höhere Kreuzfahrt-Preise problemlos zahlen können, tatsächlich so verachtend auf die Reisenden herab, die auf günstigere Angebote angewiesen sind?

Warum die Preise der Kreuzfahrtreederei angestiegen sind, kannst du hier bei unserem Partnerportal MOIN.DE nachlesen.