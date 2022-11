Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Crew muss durchgreifen – Gästen platzt der Kragen!

Eine Kreuzfahrt soll vor allem eines sein: entspannend. Doch einigen Gästen platzt jetzt gewaltig der Kragen. Sogar die „Mein Schiff“-Crew greift durch.

An Bord von Kreuzfahrt-Schiffen wie Aida, „Mein Schiff“ und Co. macht sich seit einigen Jahren ein Phänomen breit, das viele Passagiere tierisch nervt: dreiste „Liegestuhl-Reservierer“! Unser Partnerportal MOIN.de berichtet davon.

Kreuzfahrt-Crew greift durch

Doch die „Liegestuhl-Reservierer“ nerven nicht nur die Passagiere. Auch Tui Cruises ist genervt vom Verhalten – und greift jetzt knallhart durch! Die Crew auf der „Mein Schiff Herz“ startete bereits eine Aktion gegen die lästige Angewohnheit einiger Gäste. Die „Liegen-Polizei“ ist aktuell unterwegs!

Diese soll die Gäste davon abhalten, sich bereits früh am Morgen einen Liegestuhl per Handtuch zu sichern. Das berichtet eine Urlauberin gegenüber MOIN.de. Dabei verteilten Crew-Mitglieder Zettel auf den Liegestühlen, die zwar mit einem Handtuch belegt sind, aber von einem Gast weit und breit keine Spur ist. Auf dem Zettel ist zu lesen: „Liebe Gäste, aus Rücksicht auf andere Mitreisende geben wir diese Liege wieder frei, sollte sie in den nächsten 30 Minuten nicht genutzt werden.“

Passagiere feiern Eingreifen der Kreuzfahrt-Crew

Wenn Gäste neben dem Handtuch auch persönliche Gegenstände auf dem Liegestuhl zurücklassen, können sie ihre Sachen bis 19 Uhr an der Handtuchausgabe abholen. Außerhalb der Öffnungszeiten können die Gegenstände an der Rezeption abgeholt werden.

Und das Eingreifen der „Mein Schiff“-Crew kommt bei den Passagieren super an. „Die Familie, die neben uns lag, war das beste Beispiel. Sie war erst beim Sport, dann ist sie zum Essen gegangen. Egoismus pur. Warum kann man in der Zeit die Liege nicht frei lassen, wenn ich sie eh nicht nutze?“, berichtet die Urlauberin.

Manche Kreuzfahrt-Passagiere sind besonders dreist

„Das finde ich sehr gut, wenn Egoisten sich nicht ausleben können, wie sie wollen", sagt eine weitere Passagierin. Doch den „Liegestuhl-Reservierern" wird das wohl nicht gefallen. Warum manche von ihnen besonders dreist sind, liest du bei MOIN.de. Zu dem Artikel geht es hier.