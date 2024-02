Kreuzfahrt: „Mein Schiff“-Gäste gehen sich an die Gurgel – wegen dieser Regel

Wie Aida und Co. bietet auch die „Mein Schiff“-Flotte von Tui Cruises Kreuzfahrten zu den verschiedensten Destinationen mit unterschiedlichen Highlights an. Manch einer freut sich mehr auf die Landgänge, andere entspannen lieber an Deck, im Pool oder an der Bar.

Kreuzfahrten sind da Bindeglied zwischen purer Entspannung auf See und Abenteuer an Land. Doch nicht immer erleben Passagiere nur Positives an Bord. Wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet, gibt es eine Regel – oder viel mehr eine Erlaubnis – auf einem „Mein Schiff“-Dampfer, die nun zu einem verbalen Gefecht unter den Passagieren führt.

Kreuzfahrt-Gäste sorgen für Stress

Passagiere, die eine Kabine mit Balkon gebucht haben, kommen auf Kreuzfahrt rund um die Uhr in den Genuss der frischen Meeresbrise. Hier können sie im Freien entspannen und die Ruhe genießen, die sie an Deck öfter vergeblich suchen. Doch gibt es auch hier Störenfriede.

So sorgt das Thema Rauchen auf dem Balkon bei Urlaubern teils für wutrote Köpfe. Denn vor allem für Nichtraucher ist der Geruch von Zigaretten oft ein Dorn im Auge. Das dann auf der eigenen Terrasse riechen zu müssen, finden einige „ekelhaft“, wie sie unter einen Facebook-Post von „MOIN“ schreiben. Doch es ist nun mal erlaubt.

Kreuzfahrt: Raucher gegen Nichtraucher

Darunter entsteht zugleich eine heftige Diskussion zwischen Rauchern und Nichtrauchern.„Es ist wirklich unschön, wenn man sich auf frische Meeresluft freut und abends bei offener Tür der Balkonkabine den Rauch als Letztes riecht und einatmet und morgens früh davon geweckt wird“, bedauerte eine Frau. „Das verstehen wir nicht unter frischer Meeresbrise. Die Raucher sind leider rücksichtslos“, so ihre Meinung.

So hätten einige Gäste gerne, dass das Rauchen an Bord gleich komplett verboten werden sollte. Und damit auch auf den Privatbalkonen. Selbst Raucher können das Problem verstehen. „Ich bin selbst Raucher, aber das ist wirklich für Nichtraucher furchtbar“, stimmt ein Mann zu.

Doch sind längst nicht alle Raucher so verständnisvoll wie er. Was sie den Nichtrauchern entgegensetzten, kannst du im Artikel von unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen.