Kreuzfahrt: Frau erlebt schreckliche Nacht an „Mein Schiff“-Bord – ihre Geschichte sorgt für Aufruhr

Leckeres Essen, eine schöne Aussicht und Entspannung pur – das erhoffen sich wohl die meisten Urlauber, die auf einer Kreuzfahrt mal so richtig abschalten möchten.

Der Passagierin auf einer „Mein Schiff“-Tour erging das jedoch anders. Statt sich gemütlich ins zu fallen, erlebte die Frau eine echte Horrornacht. In den sozialen Medien klagt sie über ihre unschöne Erfahrung. Unsere Kollegen bei MOIN.DE berichten von der heftigen Reaktion anderer Kreuzfahrt-Urlauber.

Kreuzfahrt wird für Passagierin zum persönlichen Alptraum

Bei vielen Kreuzfahrt-Touren erleben die Passagiere in kurzer Zeit so einiges, was ihnen an Land nicht möglich wäre. Meistens steuert der Dampfer in wenigen Tagen viele unterschiedliche Länder an. Kein Wunder, dass sich einige Gäste nach so einem Tag auf das Bett und die Nachtruhe freuen.

Laut MOIN.DE blieb letztere für eine Passagierin jedoch aus. Statt Energie für den kommenden Tag sammeln zu können, raubte der hohe Wellengang der Frau den Schlaf. In einer Facebook-Gruppe für Passagiere von „Mein Schiff“ klagte die unausgeschlafene Urlauberin ihr Leid.

Kreuzfahrt-Urlauberin erntet Gegenwind

Für sie kam es am nächsten Morgen richtig dicke. Sie erhoffte sich nach den turbulenten Nachtstunden eine Erklärung von dem Kapitän, um ruhigen Gewissens an Bord verbleiben zu können. Als dieser sich jedoch nicht zu Wort meldete, platze der Betroffenen der Kragen.

Anders sehen das hingegen die Urlauber auf Facebook. Für ihre harsche Kritik erntet die Touristin dort ziemlichen Gegenwind. Von den heftigen Reaktionen berichten unsere Kollegen bei MOIN.DE.