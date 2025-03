Kreuzfahrt: Keine Kinder erlaubt? Familien müssen plötzlich strenge Regel befolgen

Eine Kreuzfahrt eignet sich für alle Reisefans, die nicht seekrank sind: sowohl für Alleinreisende, Paare als auch für Familien mit Kindern. So oder so ähnlich sieht zumindest die Wunschvorstellung vieler aus.

Auf einer bestimmten Kreuzfahrt ist die Realität allerdings eine andere, denn dort gestaltet sich ein Urlaub mit Kindern aktuell eher schwierig. Doch was hat es damit auf sich?

Kreuzfahrt: „Mein Schiff“ bietet neues Angebot

Die „Mein Schiff 6“ bietet für Herbst dieses Jahres ein neues Reise-Angebot an. Die Reederei wirbt dafür auf Instagram mit den Worten: „Diese Reise steht im Zeichen der Erholung, die speziell auf die Wünsche von Erwachsenen ausgerichtet ist.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Hier mehr lesen: Kreuzfahrt: Aida-Gäste haben die Schnauze voll – Schuld ist diese Regel +++

Ihnen sollen an Board eine vielfältige Kulinarik, wohltuende Wellness-Angebote, ein facettenreiches Sportprogramm im SPA & Meer und abwechslungsreiche Shows und Überraschungen geboten werden. Es gibt allerdings einen Haken.

+++ Passend dazu: Kreuzfahrt: Nächstes Traumziel von Erdbeben erschüttert – müssen sich Urlauber sorgen? +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Adults Only: DIESE Regel sollten Eltern beachten

Bei der Kreuzfahrt durch den Indischen Ozean handelt es sich um eine Adults-Only-Reise – also eine Reise nur für Erwachsene. Kinder dürfen also nicht mit an Board! In einem Hinweis auf der Website erklärt die Reederei dazu: Die „Reise richtet sich ausschließlich an Reisende ab 18 Jahren. Für Minderjährige oder Kinder ist eine Teilnahme ausgeschlossen.“

Auch interessant:

Familien sollten bei der Buchung ihrer Kreuzfahrt also genauer hinschauen und diese strenge Regel befolgen. Andernfalls fällt der Urlaub buchstäblich ins Wasser – zumindest für all diejenigen, die ihn eigentlich mit Kindern geplant haben.