Kreuzfahrt: Nächstes Traumziel von Erdbeben erschüttert – müssen sich Urlauber sorgen?

Kreuzfahrt-Liebhaber aufgepasst! Nachdem es bereits mehrere schwere Erdbeben auf der beliebten griechischen Urlaubsinsel Santorini gegeben hatte, ist nun ein weiteres Traumziel betroffen.

Am Golf von Neapel ereignete sich in den letzten Tagen ein mittelschweres Erdbeben. DAS könnte sich jetzt negativ auf Kreuzfahrten und Urlaube auswirken.

Kreuzfahrt am Golf von Neapel: DAS musst du wissen

Das Zentrum der Beben wurde nach Angaben von „schiffe-und-kreuzfahrt.de“ in der Nähe der Phlegräischen Felder lokalisiert. Dabei handelt es sich um ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität. Die bisherigen Schäden hätten zwar schlimmer sein können, dennoch sind die Behörden in Alarmbereitschaft.

Vor Ort fürchtet man jetzt nämlich einen Vulkanausbruch. Aufgrund dessen werden die Phlegräischen Felder streng bewacht und auch ein Plan für die Evakuierung von etwa 500.000 Personen wurde für den Fall eines Ausbruchs erstellt. Doch was bedeutet das für eine Kreuzfahrt und einen Urlaub am Golf von Neapel?

Nach Erdbeben: Können Urlaube stattfinden?

Grundsätzlich sind Erdbeben vor Ort nichts Neues. „Italien liegt in einer seismisch sehr aktiven Zone, weshalb es häufiger zu zum Teil schweren Erdbeben kommt“, heißt es auf der Website des Auswärtigen Amts. Zudem seien mehrere Vulkane in Italien „immer wieder aktiv“. Deshalb gilt für das Gebiet der Phlegräischen Felder bereits seit 11 Jahren Alarmstufe Gelb. Es ist also Vorsicht geboten! Doch müssen sich Urlauber Sorgen machen?

Bisher hat sich an dieser Alarmstufe nichts geändert, weshalb Kreuzfahrten den Golf von Neapel weiterhin ansteuern, wie „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ berichtet. Sorgen machen müssen sich Urlauber also eigentlich nicht. Ob das weiterhin der Fall sein wird oder sich der Zustand verschlechtert, bleibt abzuwarten. Einige Urlauber dürften aber schon jetzt ein mulmiges Gefühl, anstelle von Vorfreude auf den Urlaub haben. Genau DAS könnte ihn letztendlich ruinieren.