Kreuzfahrt: Preis-Klatsche! Hier hilft kein Schönreden mehr

Ob eine Auszeit am Strand oder auf einem Kreuzfahrtschiff – beinahe jeder Deutsche will einmal im Jahr die Seele im Urlaub baumeln lassen. In den vergangenen Jahren ist das aber immer mehr ins Geld gegangen. Vor allem Familien müssen sich mittlerweile zweimal überlegen, ob ein Sommer- oder Winterurlaub drin ist.

Davon nicht ausgeschlossen sind auch Kreuzfahrtreisen. Dass eine Reise mit dem Schiff nicht gerade günstig ist, dürfte vielen Urlaubern nicht neu sein. Doch auch hier hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren noch mal einiges am Preis getan – und das schockiert vor allem Kreuzfahrt-Liebhaber, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ bereits berichtet hat.

Kreuzfahrten bald unbezahlbar?

Vor allem Kreuzfahrten mit AIDA Cruises sind für viele ein absolutes Highlight. Mit ihrem vielfältigen Angebot an verschiedenen Schiffsflotten wie der „AIDAbella“, „AIDAdiva“ und „AIDAmar“ lockt der Kreuzfahrt-Riese Hundert-Tausende Menschen an Bord. Doch bei einigen Reisenden ist eine Sache zuletzt übel aufgestoßen, was „MOIN.de“ nicht entgangen ist.

Während die Balkonkabine bis vor einiger Zeit bei vielen Reisenden der absolute Favorit war, hat sich das zuletzt drastisch geändert. „Bisher waren wir mit Balkon unterwegs, aber da die Preise doch ordentlich hochgegangen sind, wird es jetzt immer öfter Innenkabine“, schreibt unter anderem ein User im Netz.

Für viele Kreuzfahrt-Fans ist ein Anstieg der Preise kaum noch tragbar. Sie überlegen sich daher zweimal, ob sich ein krasser Aufpreis für einen Balkon überhaupt noch lohnt. Aber wann lohnt es sich überhaupt noch? „Wenn der Balkon preislich nicht so extrem teuer ist“, werfen viele Urlauber auf die Frage im Netz ein. Fakt ist jedoch, dass die Preise weiter steigen und gerade Alleinreisende oder Familien betrifft das massiv.

Was es sonst so Wissenswertes rund um die Kabinen-Wahl der AIDA Cruises gibt, kannst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.de“ nachlesen.