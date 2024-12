Kreuzfahrt: Todesfall gibt Rätsel auf – Traumreise wird zum Horror-Trip!

Eine Kreuzfahrt soll eigentlich herrlich entspannend sein – doch dieser Trip endete in einem absoluten Horror!

Es ist das Shlimmste, was an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffs passieren kann: Mann über Bord! Wie die „Daily Mail“ berichtet, soll ein Passagier der Norwegian Cruise Line über Bord gegangen sein. Nach dem 51-jährigen Mann wurde sofort gesucht. Das eigentliche Ziel, die Bahamas, sollen nun erstmal nicht mehr angesteuert werden.

Kreuzfahrt-Passagier reiste gemeinsam mit seiner Familie

Das malerische Paradies wurde zum Alptraum. Eigentlich locken die Bahamas zahlreiche Touristen mit ihren Traumstränden an – so auch die Passagiere der Norwegian Cruise Line. Am zweiten Weihnachtsfeiertag musste die Reise jedoch unterbrochen werden – und das aus einem tragischen Grund.

Am besagten Tag wurden die Behörden benachrichtigt, dass ein Mann über Bord gegangen sein soll. Umgehend wurde eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet. Die Umstände geben Rätsel auf. Der Mann war gemeinsam mit seiner Familie gereist. Das Schiff war von Florida in Richtung westliche Karibik unterwegs.

Weiteres Kreuzfahrt-Schiff half bei der Suche mit

Von dem Unglück haben einige Passagiere auf Social Media Videos veröffentlicht. Dort ist angeblich das Wasser unmittelbar nach dem Unglück zu sehen. Gegenüber der „Daily Mail“ sagte ein Passagier, dass der Kapitän den Gästen an Bord mitgeteilt habe, dass die Person nicht gefunden werden konnte. Man mag sich kaum vorstellen, wie sich die Familie in diesen Stunden fühlen muss. Diese werden „in dieser sehr schwierigen Situation betreut und unterstützt“, teilte ein Sprecher der Norwegian Cruise Line mit.

Ein weiteres Kreuzfahrt-Schiff, welches zum gleichen Zeitpunkt in der Nähe war, half bei der Rettung mit – leider ohne Erfolg.