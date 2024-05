Kreuzfahrt: Passagiere sollen über 160.000 Euro für Reise zahlen – an Bord trifft sie der Schlag!

Von einer Kreuzfahrt versprechen sich die meisten Urlauber vor allem Entspannung, eine Auszeit fernab des stressigen Alltags und die Chance, exotische Reiseziele zu besuchen. Und das alles von einer komfortablen Kabine auf hoher See aus.

Doch Luxus hat nun mal seinen Preis. Einige prunkvolle Kreuzfahrtschiffe bieten einen Komfort, der mit den meisten 5-Sterne-Hotels an Land locker mithalten kann. Doch entsprechend kostspielig wird dann eben auch der Urlaub.

So wie beispielsweise auf der „Seven Seas Grandeur“. Passagiere, die hier eine Kabine buchen, müssen tief in die Tasche greifen – und dürften wohl kaum glauben, was sie an Bord alles erwartet.

Kreuzfahrt: Unfassbare Luxus-Kabine auf Ozeanriese

16 Tage lang schippert die „Seven Seas Grandeur“ über die Traumroute von Miami durch die Karibik bis nach New York. Allein die Zahlen zum Schiff hauen einen schon vom Hocker: 373 Suiten bieten Platz für 744 Gäste – und 548 Crew-Mitglieder kümmern sich um das Wohl von Schiff und Passagieren.

+++ Kreuzfahrt: Aida-Gäste trifft an Bord der Preisschock! Der Grund ist traurig +++

Wer in einer der Suiten Urlaub machen will, sollte sich diese Investition jedoch gut überlegen. Denn das größte Luxus-Angebot, die „Regent-Suite“, kostet für zwei Personen tatsächlich unfassbare 180.000 Dollar – das sind mehr als 166.000 Euro! Wer bereit ist, diese Summe zu bezahlen, dürfte bei der Ankunft an Bord seinen Augen wohl kaum trauen.

Eigener Butler auf Kreuzfahrtschiff

Denn wie ProSieben berichtet, umfasst die „Regent-Suite“ eine Fläche von satten 413 Quadratmetern – das entspricht gut und gerne einem halben Dutzend durchschnittlicher Mietwohnungen. Doch das ist erst der Anfang.

Denn mit der Buchung der Suite bucht man sich sogar noch einen persönlichen Butler mit dazu! Der macht einem auf Wunsch auch morgens das Bett – dessen Matratze allein schon fast 185.000 Euro wert ist.

Wer diese Summen im Budget, kann sich auf der „Seven Seas Grandeur“ also nach allen Regeln der Kunst umsorgen lassen.