Kreuzfahrt-Fans scharren schon mit den Hufen – was es auf DIESEM Dampfer gibt, ist einfach irre

Es ist das größte Kreuzfahrt-Schiff der Welt – oder vielmehr wird es sein, wenn es 2024 zu seiner ersten Reise aufbricht. Schon jetzt können Fans ihre Vorfreude kaum zurückhalten.

Die „Icon of the Seas“ sucht ihresgleichen. Der neue Dampfer der Reederei Royal Caribbean übertrifft sogar noch seine Vorgängerin, die „Wonder of the Seas“ – nicht nur in Sachen Größe, sondern auch im Angebot. Was es hier an Deck gibt, sorgt unter Kreuzfahrt-Reisenden für teils hitzige Diskussionen.

Kreuzfahrt: Wasserpark auf dem Meer

Die „Icon of the Seas“ bietet vieles, was auch andere Schiffe können – nur eben noch mehr. Swimmingpools gibt es hier en masse und nebenbei auch den größten auf See. Dann gibt es hier noch einen Infinity-Pool und einen schwebenden Pool. Das ist aber noch längst nicht alles.

Ein regelrechter Wasserpark befindet sich über mehrere Decks verteilt – ebenfalls der größte seiner Art. Mit der ersten Freefall-Rutsche und sogar einer durchsichtigen, die bis über den Rand des Schiffes ragt. Ein Surf-Simulator, eine schwimmende Bar und der „Aquadome“ – eine Bühne unter einem Wasserfall – runden den Wasserspaß ab. Richtig extravagant wird es aber in der Eisarena.

Eiskunstlauf auf hoher See

Nein, kein Scherz, auf dem Schiff gibt es neben einem Kletterpark, Karussell und einem Skywalk in 47 Metern Höhe auch noch eine komplette Eisarena. In „Absolute Zero“ können die Passagiere in HD-Projektionen getauchte Eiskunstlauf-Shows erleben. Da hört jedoch für viele der Spaß auf.

„In einer Zeit, in der wir alle über unsere Umwelt nachdenken (sollten), find ich so ein Teil nicht gerade hilfreich und zielführend“, regte sich schon bei der Bekanntgabe der Neuigkeiten ein Nutzer auf Facebook auf. „Größenwahn ist nicht immer gut. Irgendwann geht das mal nicht mehr gut. Das gab es schon einmal“, spielen andere auf die Titanic an. Einfach nur pure „Dekadenz“.

Der Umweltgedanke findet jedoch selbst auf einer „Monstrosität“, wie es mancher Nutzer nennt, seinen Platz. Denn auf der „Icon“ gibt es auch eine echte Grünanlage mit Bäumen wie in einem Park. Das dürfte die Kritikerstimmen jedoch wenig besänftigen.