Kreuzfahrt: Größtes Schiff der Welt geht an den Start – doch es gibt einen Haken

Viele Kreuzfahrt-Fans haben auf diesen besonderen Tag gewartet: An diesem Sonntag (18. Juni) soll die „Icon of the Seas“ ihre erste Probefahrt absolvieren. Mit Start im finnischen Turku soll das größte Kreuzfahrt-Schiff der Welt auf der Ostsee erprobt werden, bevor es dann im Januar 2024 regulär in See sticht.

Doch wer schon darauf hinfiebert, sich ab diesem Zeitpunkt endlich auf die „Icon of the Seas“ einbuchen zu können, sollte einen Haken kennen.

Kreuzfahrt: Zwei Probefahrten für größtes Schiff der Welt

Mit einer Schiffslänge von 365 Metern und einer Breite von 65 Metern wird der größte Kreuzfahrt-Dampfer der Welt bis zu 7.600 Reisende beherbergen können. Doch bevor das passiert, muss die „Icon of the Seas“ erstmal zwei Probefahrten überstehen.

Wie „Schiffe und Kreuzfahrten.de“ berichtet, wird die an diesem Sonntag beginnende Fahrt von der Meyer Werft Turku, der Klassifizierungsgesellschaft und der Reederei Royal Caribbean International genau überwacht. Mit dem Schiff werden verschiedene Belastungstests durchgeführt, bei denen die „Icon of the Seas“ gewisse internationale Standards erfüllen muss, um von der Klassifizierungsgesellschaft zugelassen zu werden.

Zu den Test-Manövern gehört zum Beispiel ein abruptes Aufstoppen des Kreuzfahrt-Schiffes nach einer Fahrt mit Höchsttempo.

Kreuzfahrt: Das müssen Reisende über die „Icon of the Seas“ wissen

Sollte die „Icon of the Seas“, deren Antrieb sich durch Dual Fuel Motoren und dem Flüssigkeit LNG grundsätzlich von denen anderer Schiffe der Royal Caribbean-Flotte unterscheidet, die bevorstehende Probefahrt bestehen, soll noch in diesem Sommer eine zweite stattfinden.

Mehr Themen:

Ab Januar 2024 soll der Kreuzfahrt-Gigant dann in Miami stationiert werden und von dort aus Reisen in die östliche und westliche Karibik unternehmen. Doch trotz des großen Platzes an Deck wird bei den Fahrplänen der „Icon of the Seas“ auf ein Superlativ verzichtet. Die Fahrten des Schiffes werden nämlich nicht ebenfalls besonders lang oder die längsten sein, sondern lediglich eine Woche dauern.