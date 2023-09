Kreuzfahrt-Schiff bereitet Probleme – bittere Nachricht für Reisende

Was für ein Horror! Da hat man frühzeitig eine Kreuzfahrt gebucht und freut sich monatelang auf die Reise. Man fiebert dem Moment entgegen, endlich auf hoher See zu sein – und dann gerät die ganze Reise plötzlich ins Wackeln.

So geht es derzeit Passagieren, die sich eigentlich auf eine Kreuzfahrt auf der „Radiance of the Seas“ der Reederei Royal Caribbean International gefreut hatten. Das Schiff macht aktuell ziemliche Probleme. Eine Reise musste bereits abgesagt werden!

Kreuzfahrt: Schäden am Schiff

Aus dieser misslichen Lage will man schnell rauskommen. Mit 293 Metern Länge ist die „Radiance of the Seas“ ein Riese. Ein Riese, der allerdings gerade einige Sorgenfalten hervorruft. Denn schon seit dem 1. September kann das Schiff nicht mehr in See stechen.

Wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet, gebe es ein Problem mit dem Antrieb. Aktuell versuche die Besatzung, das Schiff zum Laufen beziehungsweise zum Fahren zu kriegen – mindestens bis zum 8. September werde der Luxus-Dampfer aber nicht in Betrieb sein können.

Reise musste bereits abgesagt werden

Besonders bitter ist das für die Gäste, die sich schon auf eine Reise gefreut hatten. Denn am 1. September sollte die „Radiance of the Seas“ eigentlich eine Reise von Seward nach Vancouver starten. Wegen der Probleme entschied sich die Reederei allerdings am Abreise-Tag die Tour ganz abzusagen.

Die bereits angereisten Gäste wurden bei der Suche nach Abreisemöglichkeiten unterstützt. So durften sie das Schiff immerhin zwei Nächte als Hotel nutzen, während dieses still im Hafen von Seward lag.

Kreuzfahrt: Nächste Reise wackelt

Doch schon die nächsten Passagiere bangen, ob ihre Schiffsabenteuer stattfindet. Denn am 8. September soll das Schiff von Vancouver aus bereits zu einer Alaska-Reise aufbrechen. Dafür müsste es aber rechtzeitig startklar und ohne Passagiere nach Kanada gefahren sein.