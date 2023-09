Kreuzfahrt-Schiff von Sturm überrascht – Crew muss schwere Entscheidung fällen

Bei einer Kreuzfahrt läuft nicht immer alles nach Plan – schließlich sind die Dampfer auf hoher See meist von verschiedenen, unberechenbaren Faktoren abhängig.

Sollte das Wetter während der Fahrt nicht mitspielen, müssen Crew und Kapitän schnell handeln. Wie kürzlich an Bord der „MSC Poesia“, bei der sich die Kreuzfahrt-Gäste anschließend umstellen mussten.

Kreuzfahrt: Schweden-Tour von Sturm überrascht

Für eine gelungene Kreuzfahrt braucht es neben motiviertem Personal, ausreichender Verpflegung und gut gelaunten Gästen auch optimale Wetterbedingungen – ansonsten kann es vorkommen, dass sich die geplante Route ändert.

Das mussten jetzt auch die Gäste der „MSC Poesia“ erleben, als der Dampfer am Mittwoch (30. August) auf dem Weg von Klaipeda (Litauen) nach Visby (Schweden) in stürmische Winde geriet. Wie „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet, kam das MSC-Schiff zwar in Visby auf der Insel Gotland an, konnte dort aber aufgrund des Windes nicht festmachen.

Nach mehreren missglückten Versuchen, die Kreuzfahrtpier anzusteuern, traf die Brückencrew die Entscheidung, den Aufenthalt in Gotland aus dem Reiseverlauf der „MSC Poesia“ zu streichen.

Kreuzfahrt-Schiff muss Plan ändern

Während die „AIDAdiva“ ebenfalls in Visby Halt machte und bereits erfolgreich am Liegeplatz war, konnte die „MSC Poesia“ nicht sicher an den Platz daneben manövriert werden.

Statt dem Besuch in Visby gab es für die Gäste an Bord also einen außerplanmäßigen Seetag. Nachdem die „MSC Poesia“ bereits um 7 Uhr morgens in den Hafen von Visby einfuhr, setze das Schiff um 10.30 Uhr zur Weiterfahrt an. Am Donnerstag (31. August) kam das Kreuzfahrt-Schiff dann planmäßig in der schwedischen Hauptstadt Stockholm an.

Nach einem weiteren (planmäßigen) Seetag erwartet Passagiere und Crew anschließend ein Stopp in Kopenhagen, bevor der Kreuzfahrt-Dampfer am Sonntag (3. September) wieder in Rostock-Warnemünde ankommt.