Kreuzfahrt-Dampfer steuert auf Hurrikan zu – Kapitän muss reagieren!

Wer sich auf eine Kreuzfahrt begibt, der träumt im Geiste wohl schon davon, sich an Deck zu sonnen, spannende Landgänge zu erleben und mal so richtig die Seele baumeln zu lassen. So erging es wohl auch einigen Urlaubern, die mit der Wonder of the Seas gen Karibik aufbrachen.

+++ Kreuzfahrt-Schiff plötzlich in Gefahr – Kapitän muss sofort umdrehen +++

Doch plötzlich gerieten die Pläne der Reisenden ins Wanken. Denn in der Karibik war ein Hurrikan aufgezogen und raste auf die Küste Floridas zu. Der Kapitän des Kreuzfahrt-Dampfers musste schnell handeln, um die Gefahr für Crew und Passagiere noch rechtzeitig abzuwenden!

Kreuzfahrt-Dampfer rast in Richtung Hurrikan

Das derzeit größte Kreuzfahrtschiff – die Wonder of the Seas – sollte seinen Passagieren eigentlich eine traumhafte Reise durch die Karibik bescheren. Von Port Canaveral sollte es über die Inseln Perfect Day at Coco Cay, Cozumel und Roatan an die Costa Maya gehen, um im Anschluss wieder Port Canaveral anzusteuern. Aber diesen Plan musste der Kapitän des Luxus-Dampfers schnell über Bord werfen.

Im Golf von Mexico zog plötzlich der Hurrikan Idalia auf und raste direkt auf die Küste des US-Bundesstaats Florida zu, wie „Kreuzfahrt aktuelles“ jetzt berichtet. Der Kapitän des Schiffs der US-Reederei Royal Caribbean International musste handeln und sah sich gezwungen, die Route abzuändern.

Die Privatinsel Perfect Day at Coco Cay konnte dabei noch planmäßig angelaufen werden. Doch statt wie geplant die Insel Roatan in Honduras anzusteuern, entschied sich der Kapitän zu einem anderen Kurs, um dem Hurrikan zu entgehen. Stattdessen soll es auf direktem Weg zur mexikanischen Insel Cozumel gehen, die einen Tag später als geplant angelaufen werden soll. Anschließend soll es wie geplant Richtung Costa Maya und zurück nach Port Canaveral weitergehen. Vom 27. August bis 3. September ist die Wonder of the Seas unterwegs. Aber das ist noch nicht das ganze Ausmaß der Misere.

Auch andere Kreuzfahrt-Kapitäne müssen umplanen

Denn nicht nur der Kapitän der Wonder of the Seas sah sich zu einer Routenänderung gezwungen. Auch zahlreiche andere Luxus-Dampfer, darunter etwa die Carnival Conquest, die Disney Fantasy oder die MSC Seaside, müssen umgesteuert werden.

Weitere News:

Dabei sollte vielen Reisenden schon beim Buchen einer Kreuzfahrt in die Karibik bewusst sein, dass die Hurrikans in der Region von Juni bis November Saison haben. Gerade zum Ende des Sommers hin erreicht das gefährliche Wetter-Phänomen seinen Höhepunkt. Routenänderungen sind in diesem Zeitraum alles andere als eine Seltenheit.