Kreuzfahrt: Lebensbedrohliche Situation – Kapitän musste eingreifen

Das Jahr 2024 nähert sich seinem Ende und man kann kaum glauben, was alles dieses Jahr passiert ist. Es gibt einige Ereignisse, die den Menschen in Deutschland jedoch besonders in Erinnerung geblieben sind und dieses besondere Jahr geprägt haben. Ein solcher Moment ereignete sich auf einer Kreuzfahrt im Mai, der insbesondere wegen des beeindruckenden Verhaltens der Crew des Schiffes, im Gedächtnis geblieben ist.

Im vergangenen Mai schien es auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 1“ von Tui Cruises ein ganz normaler Alltag zu sein, wie jeder andere auch. Entspannt schipperte das Schiff auf der See zwischen Málaga und Alicante, und die Reisenden genossen das schöne Wetter. Ganz plötzlich machten Kapitän Jan F. Schubert und seine Besatzung jedoch eine schockierende Entdeckung.

Kreuzfahrt: Kapitän kontaktierte die Küstenwache

Die Crew der Kreuzfahrt entdeckte nämlich ein kleines, in Seenot geratenes Boot, das sich vor dem riesigen Kreuzfahrschiff befand. Sofort war Schubert und seinem Team klar, dass es sich dabei um eine lebensgefährliche Situation handelte und man reagierte schnell, um die beiden Schiffbrüchigen zu retten.

+++ Aldi: Plakat vor Filiale entfacht riesige Debatte – „Es ist beschämend“ +++

Der Kapitän Schubert griff sofort ein und kontaktierte die zuständige Küstenwache. Als diese am Unfallort eintrafen, unterstützte das Team der Kreuzfahrt auf „Mein Schiff 1“ die Einsatzkräfte bei der Seerettung. Nur durch die schnelle Reaktion der Besatzung konnten zwei Menschenleben gerettet werden.

Im Mai teilte das Kreuzfahrt-Unternehmen Tui Cruises den Vorfall auf Facebook und lobte die schnelle Reaktion der Crew in dieser lebensgefährlichen Situation. Auf Facebook schreibt die Reederei: „Das sind Momente, in denen wir ganz besonders stolz auf die Kapitäne und Besatzungen der Mein Schiff Flotte sind.“

+++ Lidl, Penny und Co.: Feuerwerks-Verkauf schon ab Anfang Dezember – Kunden geschockt +++

Besatzung wird für schnelle Reaktion gelobt

Auch in den Kommentaren sind die Nutzer von dem Ereignis auf der Kreuzfahrt beeindruckt. Ein User schreibt so unter anderem: „Respekt und Gratulation zugleich! Gutes – nein – seeehr gutes Gefühl, zu wissen, wie wachsam und aufmerksam die gesamte Crew ihren Dienst absolviert! Ich denke, das gilt für alle der ‚Mein-Schiff-Flotte‘ und gewiss darüber hinaus.“

Ein anderer Reisender lobt: „Unsere Hochachtung vor der Leistung des Kapitäns und seiner Crew. Ihr seid einfach toll.“ Es sind genau diese Momente, auf die man auch ein halbes Jahr zurückblickt, die das Jahr 2024 geprägt haben. Nur dank der schnellen Reaktion der Besatzung der Kreuzfahrt konnten zwei Menschenleben gerettet werden.